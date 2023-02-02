Общество

Были танки и самолеты: в центре Сталинграда прошел военный парад с участием 1000 военных

Общество 02.02.2023 11:19
0
02.02.2023 11:19



Около 1000 военнослужащих в честь 80-летия Сталинградской Победы прошли торжественным маршем по главной площади города-героя Волгограда, который сегодня, 2 февраля, все называют Сталинградом, сообщает ИА «Высота 102».
Напомним, что ранее все указатели на выезде и въезде в город временно поменяли на «Сталинград». Это название города выложено из огромных букв на площади Павших борцов, где состоялся военный парад.
Перед трибунами строем прошли 14 парадных расчетов в количестве более 1600 человек. Из них около 1000 – это военнослужащие Южного военного округа. Вместе с ними чеканили шаг курсанты и слушатели Волгоградской академии МВД России, сотрудники Росгвардии, региональных управлений МЧС и ФСИН России, воспитанники кадетских корпусов, члены Волгоградского отделения движения «Юнармия» и других молодежных военно-патриотических движений.

После прохождения пеших расчетов на площадь выехала механизированная колонна во главе с  легендарным советским танком Т-34 времен Великой Отечественной войны. В числе советских образцов вооружений того времени были среднетоннажные грузовые автомобили ЗИС-5 и ГАЗ-51, полноприводные легковые автомобили ГАЗ-67, автомобили повышенной проходимости ГАЗ-69, пожарные автомобили ЗиС-5.
Всего в составе механизированной колонны было 30 единиц техники, в том числе и современное вооружение. Это боевая машина пехоты БМП-1АМ «Басурманин» с новым боевым модулем, БМП-2М с модулем «Бережок», БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-90М «Прорыв», пикапы на базе УАЗ-«Патриот», спецавтомобили военной автоинспекции и военной полиции, а также Урал-4320 с 122-мм орудиями Д-30 и 152-мм гаубицами «Гиацинт-Б».
Гостей и ветеранов с праздником поздравил заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Алексей Авдеев, отметив, что героические традиции воинов-сталинградцев свято чтут и достойно продолжают нынешние защитники Отечества.
- Сегодня они с честью и мужеством отстаивают национальную безопасность Российской Федерации, защищают суверенитет и достоинство страны. Они равняются на героические свершения наших дедов и отцов, так же смело идут к поставленным целям и добиваются большего в ратном труде!, – сказал генерал-лейтенант.

Над площадью под занавес парада на низкой высоте пролетели три самолета АН-2, с которых сбрасывали листовки.
По традиции, ровно в полдень, на южном склоне Мамаева кургана 2 февраля прогремит «выстрел памяти». Артиллеристы ЮВО произведут залп из орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Фото: пресс-служба Южного военного округа

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.02.2023 15:17
Общество 02.02.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 14:52
Общество 02.02.2023 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.02.2023 14:06
Общество 02.02.2023 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 13:55
Общество 02.02.2023 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 13:52
Общество 02.02.2023 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 12:38
Общество 02.02.2023 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 12:27
Общество 02.02.2023 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 11:54
Общество 02.02.2023 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 11:36
Общество 02.02.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 10:23
Общество 02.02.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 09:57
Общество 02.02.2023 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 09:51
Общество 02.02.2023 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 09:13
Общество 02.02.2023 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 08:31
Общество 02.02.2023 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2023 08:00
Общество 02.02.2023 08:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:17
Владимир Путин прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
14:52
Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия почтили память героев – защитников СталинградаСмотреть фотографии
14:06
Победное оружие покажут волгоградцам в ЦПКиОСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде по этажам распродают торговый центрСмотреть фотографии
13:55
На ж/д вокзале в Волгограде изменили систему пропуска пассажиров 2 февраляСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде спустя полтора года возобновили закупку на 106 млн рублейСмотреть фотографии
12:38
Песков: к вопросу переименования Волгограда в Сталинград надо отнестись аккуратноСмотреть фотографии
12:27
«Накормят кашей и покажут бункер»: в Комсомольском саду Волгограда открылся «Солдатский привал»Смотреть фотографии
11:54
В Нехаевском районе Волгоградской области похоронили троих погибших на СВОСмотреть фотографии
11:36
Вячеслав Володин в Telegram-канале поздравил россиян с 80-й годовщиной победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
11:19
Были танки и самолеты: в центре Сталинграда прошел военный парад с участием 1000 военныхСмотреть фотографии
10:23
«Приехали даже из Мьянмы»: иностранные делегации поднялись на Мамаев курган в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:57
Волгоградцы могут увидеть парад 2 февраля онлайнСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом в природном парке без разрешения выкорчевали деревьяСмотреть фотографии
09:21
В Волгограде огонь уничтожил гараж с машиной и часть домаСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде 2 февраля общественный транспорт работает по спецрасписаниюСмотреть фотографии
08:31
Такого в России не было: в Волгограде 2 февраля состоится уникальный пиротехнический спектакльСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
От большой беды к Великой Победе: на стенах волгоградского вокзала ожила история непокоренного СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
«Начинайте переселение»: Минобороны РФ обнародовало уникальные документы о Сталинградской битвеСмотреть фотографии
22:02
В Волгограде 100-летие гражданской авиации отметят в эко-парке у прудаСмотреть фотографии
21:09
В Волгоградской области увековечили память двоих героев СВОСмотреть фотографии
20:06
«Чуть ли не на голове прыгал у сына»: в Волгоградской области на глазах у толпы жестоко избили школьника — видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:17
Волгоградстат зафиксировал рекордное снижение цен на помидоры и подсолнечникСмотреть фотографии
18:01
«Победа» запускает авиарейсы из Волгограда в СтамбулСмотреть фотографии
17:40
Правительство РФ с 1 февраля проиндексировало пособия инвалидам и Героям РоссииСмотреть фотографии
17:38
Глава Минспорта пообещал поддержку спортивным проектам Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:07
Туристы в Дубае получат в три раза больше интернета от Tele2Смотреть фотографии
16:55
В центре Волгограда накануне 2 февраля открыли бюст Иосифа СталинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
В Волгограде Мамаев курган закроют на 5 часов из-за визита ПутинаСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде ушел из жизни автор книги о 163 днях в Сталинграде Юрий ПанченкоСмотреть фотографии
 