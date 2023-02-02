Общество 02.02.2023 11:19
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02.02.2023 11:19
Около 1000 военнослужащих в честь 80-летия Сталинградской Победы прошли торжественным маршем по главной площади города-героя Волгограда, который сегодня, 2 февраля, все называют Сталинградом, сообщает ИА «Высота 102».
Напомним, что ранее все указатели на выезде и въезде в город временно поменяли на «Сталинград». Это название города выложено из огромных букв на площади Павших борцов, где состоялся военный парад.
Перед трибунами строем прошли 14 парадных расчетов в количестве более 1600 человек. Из них около 1000 – это военнослужащие Южного военного округа. Вместе с ними чеканили шаг курсанты и слушатели Волгоградской академии МВД России, сотрудники Росгвардии, региональных управлений МЧС и ФСИН России, воспитанники кадетских корпусов, члены Волгоградского отделения движения «Юнармия» и других молодежных военно-патриотических движений.
После прохождения пеших расчетов на площадь выехала механизированная колонна во главе с легендарным советским танком Т-34 времен Великой Отечественной войны. В числе советских образцов вооружений того времени были среднетоннажные грузовые автомобили ЗИС-5 и ГАЗ-51, полноприводные легковые автомобили ГАЗ-67, автомобили повышенной проходимости ГАЗ-69, пожарные автомобили ЗиС-5.
Всего в составе механизированной колонны было 30 единиц техники, в том числе и современное вооружение. Это боевая машина пехоты БМП-1АМ «Басурманин» с новым боевым модулем, БМП-2М с модулем «Бережок», БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-90М «Прорыв», пикапы на базе УАЗ-«Патриот», спецавтомобили военной автоинспекции и военной полиции, а также Урал-4320 с 122-мм орудиями Д-30 и 152-мм гаубицами «Гиацинт-Б».
Гостей и ветеранов с праздником поздравил заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Алексей Авдеев, отметив, что героические традиции воинов-сталинградцев свято чтут и достойно продолжают нынешние защитники Отечества.
- Сегодня они с честью и мужеством отстаивают национальную безопасность Российской Федерации, защищают суверенитет и достоинство страны. Они равняются на героические свершения наших дедов и отцов, так же смело идут к поставленным целям и добиваются большего в ратном труде!, – сказал генерал-лейтенант.
Над площадью под занавес парада на низкой высоте пролетели три самолета АН-2, с которых сбрасывали листовки.
По традиции, ровно в полдень, на южном склоне Мамаева кургана 2 февраля прогремит «выстрел памяти». Артиллеристы ЮВО произведут залп из орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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