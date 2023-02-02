Владимир Путин прибыл в Волгоград

Президент России Владимир Путин 2 февраля примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Глава государства, сообщает ИА «Высота 102», прибыл в Волгоград. Первым делом президент, как сообщалось ранее, отправится на Мамаев курган, где возложит цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы.

Напомним, накануне пресс-служба Кремля обнародовала программу визита Владимира Путина в Волгоград. Известно, что глава государства в течение дня планирует принять участие в концерте, посвящённом 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, а также проведет встречу с молодежью и общественниками в музее-панораме «Сталинградская битва».

Отдельным пунктом программы значится встреча президента России с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.