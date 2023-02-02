Общество

Путин в Сталинграде: при ответе на угрозы Россия бронетехникой не обойдется

Общество 02.02.2023 17:59
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02.02.2023 17:59


Президент России Владимир Путин выступил перед собравшимися в Центральном концертном зале Волгограда с речью по случаю празднования 80-летия Сталинградской Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», глава государства в очередной раз говорил об угрозах и безопасности страны.

– Уважаемые ветераны, друзья! Сегодня мы отмечаем одну из важнейших судьбоносных дат в истории нашей страны и всего мира. Ровно 80 лет назад, здесь на сталинградской земле, на берегах великой русской реки Волга был остановлен и безвозвратно обращен вспять жестокий враг, завершилась долгая, ожесточенная битва за Сталинград. Это сражение было не просто сражением за город. На кону стояло само существование истерзанной, не непокоренной страны. Определялся исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй Мировой войны. Это чувствовал и осознавал каждый: и в окопах, и в тылу. Мы, как это не раз бывало в решающей схватке сплотились и победили. Сталинградская битва по праву вошла в историю как коренной перелом в Великой Отечественной войне. Вместе с разгромом крупнейшей группировки вермахта и его сателлитов была повержена воля всей гитлеровской коалиции. Европейские вассалы и приспешники нацисткой Германии, а под Сталинградом их воевало немало, стали лихорадочно искать пути, как бы сбежать, а свою вину свалить на прежних хозяев. В Сталинграде всем стало окончательно ясно то, о чем советский народ знал изначально: планы нацистов по уничтожению нашей страны, все их идеи мирового господства обречены на провал. 

Те, кто рассчитывают одержать победу над Россией на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно. Невероятно, но факт – нам снова угрожают немецкими танками, на бортах которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев. Мы знаем, что несмотря на усилия официальной, продажной по сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей.

Как ранее сообщалось, глава государства сразу после выступления в волгоградском ЦКЗ проведет встречу с молодежью и представителями общественных организаций. Кроме того, в рамках визита Владимира Путина в Волгоград также запланировано его общение с главой региона Андреем Бочаровым. 

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