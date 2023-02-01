Количество получателей пенсии на карты ВТБ в Волгоградской области выросло в 1.3 раза

Экономика 01.02.2023 13:57
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01.02.2023 13:57
За 2022 год число волгоградцев и жителей области, получающих пенсию на карты ВТБ, выросло более чем на 30% и превысило 11 тыс. человек.
-В рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» ВТБ уделяет заботе о пенсионерах особое внимание. При переводе пенсии на карту банка клиенты получают целый комплекс необходимых финансовых и государственных сервисов, а также дополнительные преимущества, в том числе страховку своих карт и счетов от мошенников. И клиенты оценили нашу заботу: зачисление пенсии нам сегодня доверяют уже тысячи волгоградцев, – отметил управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.
В целом по России по итогам прошлого года число клиентов, получающих пенсию на карты ВТБ, значительно увеличилось и превысило 1 млн человек. В рамках инициативы ВТБ «Семейный капитал» за 2022 год общий объем помощи этой категории клиентов превысил 2,5 млрд рублей.
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