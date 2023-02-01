Зачем педагоги пройдут обучение в Садах Придонья?

Экономика 01.02.2023 13:06
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01.02.2023 13:06
На площадке компании вновь будут организованы стажировки для преподавателей вузов и сузов области.
В 2022 году компания «Сады Придонья» реализовала проект «День практической подготовки студентов» для учащихся Волгоградского государственного аграрного университета, проводимый в рамках федеральной программы «Профессионалитет». В этом году было принято решение о пролонгации успешного проекта, причем на площадке Садов Придонья также пройдут стажировки и преподавательского состава из профильных вузов и сузов региона. В университете считают, что для педагогов знакомство на практике с новейшими технологиями и перспективами их развития в области соответствующей профилю специальности или профессии сегодня просто необходимо. И стажировка на ведущем российском предприятии АПК – прекрасная возможность сформировать конкретные предложения по совершенствованию учебного процесса в подготовке студентов, выбравших специализацию «Агрономия».
— Наша компания поддержала инициативу ВолГАУ о стажировке преподавателей вузов и сузов в Садах Придонья,— говорит менеджер по персоналу компании «Сады Придонья» Александра Онянова. — Мы рады поделиться опытом с коллегами, которые напрямую связаны с интересующей нас студенческой аудиторией. По мнению многих педагогов, побывавших у нас на прошлом обучении, внедрять в практику обучения передовые достижения науки, техники и производства не только интересно, но и важно.
На данный момент в компании разрабатываются план и программы стажировок для педагогов, занятых в технических специальностях.
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