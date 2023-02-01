Зачем педагоги пройдут обучение в Садах Придонья?





На площадке компании вновь будут организованы стажировки для преподавателей вузов и сузов области.

В 2022 году компания «Сады Придонья» реализовала проект «День практической подготовки студентов» для учащихся Волгоградского государственного аграрного университета, проводимый в рамках федеральной программы «Профессионалитет». В этом году было принято решение о пролонгации успешного проекта, причем на площадке Садов Придонья также пройдут стажировки и преподавательского состава из профильных вузов и сузов региона. В университете считают, что для педагогов знакомство на практике с новейшими технологиями и перспективами их развития в области соответствующей профилю специальности или профессии сегодня просто необходимо. И стажировка на ведущем российском предприятии АПК – прекрасная возможность сформировать конкретные предложения по совершенствованию учебного процесса в подготовке студентов, выбравших специализацию «Агрономия».

— Наша компания поддержала инициативу ВолГАУ о стажировке преподавателей вузов и сузов в Садах Придонья,— говорит менеджер по персоналу компании «Сады Придонья» Александра Онянова. — Мы рады поделиться опытом с коллегами, которые напрямую связаны с интересующей нас студенческой аудиторией. По мнению многих педагогов, побывавших у нас на прошлом обучении, внедрять в практику обучения передовые достижения науки, техники и производства не только интересно, но и важно.

На данный момент в компании разрабатываются план и программы стажировок для педагогов, занятых в технических специальностях.



