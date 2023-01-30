Ефрейтор из Камышина Иван Данильченко погиб на СВО









Ефрейтор Иван Данильченко из Камышина погиб на СВО. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал администрации городского округа город Камышин Волгоградской области.

- Иван Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Ивана Данильченко искренние соболезнования, - говорится в некрологе.





Напомним, сегодня, 30 января ИА «Высота 102» сообщило о гибели в СВО 23-летнего лейтенанта из Волгограда Алексея Калачева.



