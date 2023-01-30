Ефрейтор из Камышина Иван Данильченко погиб на СВО

Расследования 30.01.2023 15:58
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30.01.2023 15:58
Ефрейтор Иван Данильченко из Камышина погиб на СВО. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал администрации городского округа город Камышин Волгоградской области.
- Иван Александрович мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Ивана Данильченко искренние соболезнования, - говорится в некрологе.
Напомним, сегодня, 30 января ИА «Высота 102» сообщило о гибели в СВО 23-летнего лейтенанта из Волгограда Алексея Калачева.
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