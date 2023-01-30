В Волгограде простились с погибшим в ходе специальной военной операции по защите Донбасса лейтенантом Алексеем Калачевым. Как сообщает ИА «Высота 102», похороны офицера прошли 28 января на Моторном кладбище в Дзержинском районе.

— Алексей погиб 9 января 2023 в зоне СВО. Ему было всего 23 года, — рассказал информагентству родственник военнослужащего. — В зону боевых действий он попал в конце декабря прошлого года. Знаю, что был бой. Командир десантно-штурмовой роты получил ранение. Алексей, как офицер, принял командование на себя и повел личный состав в атаку. В ходе ожесточенного боя, учитывая превосходящие силы противника, он принял решение наступать. В ходе ведения боя Алексей героически погиб, оставшись верным традициям воздушно-десантных войск: «Сбился с ног — сражайся на коленях, встать не можешь — лежа наступай!» Известно, что его представили к ордену Мужества.

По словам дяди, племянник с самого детства мечтал стать офицером.

— Он окончил школу в Волгограде и лицей-интернат «Лидер» с углубленным изучением отдельных предметов. Активно занимался спортом. Получил разряд кандидата в мастера спорта по кикбоксингу. Школьником неоднократно нес службу на посту номер № 1 в Волгограде у Вечного огня, чем очень гордился. Поступил в военный университет министерства обороны. Успешно его окончил. По распределению попал в 76-ю гвардейскую Черниговскую Краснознаменную десантно-штурмовую дивизию ВДВ. Служил в 237-м гвардейском десантно-штурмовом полку в должности заместителя командира роты по военно-политической работе, — вспоминает родственник погибшего офицера.

Когда началась спецоперация, продолжает близкий Алексея, его племянник не смог остаться в стороне.

— В такое непростое для нашей страны время Алексей принял решение отправиться в зону боевых действий. На поле боя он пал смертью храбрых. В Военном университете Министерства обороны РФ одна из аудиторий названа в его честь. Он навечно внесен в списки части, где проходил службу.

Родной дядя офицера рассказал, что Алексей был любящим мужем и заботливым сыном.

— Он очень любил свою семью. При первой же возможности приезжал к ним, всегда старался помочь, — вспоминает родственник. — С детства приобщался к казачьей культуре, изучал быт и обычаи. Гордился, что он казак. Лешка был и останется для нас добрым, отзывчивым, честным и справедливым, открытым и светлым человеком. У него было очень много друзей…

Фото: личный архив Алексея Калачева

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