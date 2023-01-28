Происшествия

Стали известны подробности смертельного ДТП с «ГАЗелью» под Волгоградом

Происшествия 28.01.2023 10:37
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28.01.2023 10:37



Один человек погиб и один пострадал в лобовом ДТП с участием грузового автомобиля в Волгоградской области, сообщили сегодня, 28 января, в ГУ МВД России по региону.
Смертельная авария произошла накануне в 04:40 на 770 км трассы Р-22 «Каспий» в Михайловском районе.



По предварительной информации, 39-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Лада Гранта» в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
В результате произошло столкновение с автомашиной «ГАЗель-3302», которая двигалась во встречном направлении.



В результате ДТП от полученных травм на месте погиб 36-летний пассажир автомобиля «Лада Гранта». Водителя легковушки доставили в больницу.
Всего, как ранее сообщали в главке, на волгоградских трассах с начала года в ДТП на встречке погибли 8 человек.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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