







Один человек погиб и один пострадал в лобовом ДТП с участием грузового автомобиля в Волгоградской области, сообщили сегодня, 28 января, в ГУ МВД России по региону.

Смертельная авария произошла накануне в 04:40 на 770 км трассы Р-22 «Каспий» в Михайловском районе.













По предварительной информации, 39-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Лада Гранта» в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате произошло столкновение с автомашиной «ГАЗель-3302», которая двигалась во встречном направлении.













В результате ДТП от полученных травм на месте погиб 36-летний пассажир автомобиля «Лада Гранта». Водителя легковушки доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



