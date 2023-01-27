«Нахождение там — уже подвиг»: в Волгограде вручили госнаграды семерым добровольцам СВО

В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 27 января, прошло торжественное награждение семерых добровольцев, проявивших героизм в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Высокие государственные награды вручали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора региона Геннадий Шевцов.

Государственных наград удостоены:

Анатолий А. — орден Мужества (указом президента РФ) за смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни

Олег Б. — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (указом президента РФ) за особые заслуги и большой вклад в дело защиты Отечества, обеспечения государственной безопасности

Эмиль Г. — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (указом президента РФ) за особые заслуги и большой вклад в дело защиты Отечества, обеспечения государственной безопасности

Руслан К. — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (указом президента РФ) за особые заслуги и большой вклад в дело защиты Отечества, обеспечения государственной безопасности

Виктор Н. — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (указом президента РФ) за особые заслуги и большой вклад в дело защиты Отечества, обеспечения государственной безопасности

Владимир Б. — медаль «За отвагу» (указом президента РФ) за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий при обеспечении государственной безопасности РФ, сопряженных с риском для жизни

Евгений Б. — медаль Луганской Народной Республики «За боевые заслуги» (указом главы ЛНР) за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и за умелые инициативные действия в бою, способствующие успешному выполнению боевой задачи





С торжественной речью к присутствующим в Триумфальном зале первым обратился военный комиссар региона.

— Сегодня у нас действительно радостное событие. От имени министра обороны и президента РФ мы проводим награждение за те заслуги, которые оценены при выполнении задач специальной военной операции, — отметил полковник Андрей Летунов. — Это оценка действий жителей Волгоградской области, которые в обычной повседневной жизни находятся среди нас, которые пошли по зову сердца, Родины и выполнили свой гражданский долг.





В свою очередь заместитель губернатора региона Геннадий Шевцов отметил, что награжденные сегодня добровольцы — современные герои, защищающие мир, будущее нашей страны и Донбасс.

— Сегодня весь мир, наша большая страна Россия, Волгоградская область живет в преддверии 80-летия победы под Сталинградом. Сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы мы вручили высокие государственные награды нашим героям, нашим землякам, — выступил Геннадий Шевцов. — От всей души, от всего сердца, от всех жителей региона разрешите мне поздравить вас! Волгоградская область всегда славилась героями. Вдвойне приятно в такой обстановке здесь быть вместе с вами — настоящими защитниками нашей страны. Низкий вам поклон и спасибо за победу!





Сами награжденные бойцы, впрочем, не спешили рассказывать о своих подвигах, отвечая коротко: «Скоро поедем обратно». Лишь пару человек согласились поделиться некоторыми подробностями боевых будней.

Эмиль, получивший из рук военкома области медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, говорит, что вступил в добровольческий отряд потому, что не мог спокойно наблюдать, как начинают давить на русский мир.

— Боевого опыта до спецоперации у меня не было. Поначалу я не понял степень угрозы, которая нас ожидала на фронте. Страх? Конечно, присутствовал. Только дураки ничего не боятся. Там в основном артиллерия работает. За восемь месяцев СВО нас хорошо так накрывало раз 25. И фосфор летел, и кассетные боеприпасы, мины разные, танки стреляли, ракеты. Всякое бывало, — рассказал 35-летний доброволец. — Но потом привыкаешь к этому ощущению. Понимаешь, где ты и что нужно делать. Мы самые тяжелые места держали. Отходили только по приказу, самые последние.





Эмиль рассказывает, что получил награду за эвакуацию товарищей по оружию.

— Я осуществлял эвакуацию экипажей двух машин из-под минометного обстрела. В одной машине было около 25 человек, у второй — два колеса взорвались, она была без связи, шла на заминированный участок. Догнал, остановил и развернул.

По словам добровольца, ушедшего на фронт из Городища, в зоне боевых действий он получил осколочное ранение.

— По нам били «Хаймарсами» (американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, — Прим. ред.) — четыре ракеты прилетело. Посекло меня осколками. Полмесяца в госпитале провел. Сейчас все нормально.

Эмиль снова стремится попасть в зону боевых действий.

— Я так-то в зону СВО попал в мае. В декабре прошлого года у меня закончился контракт. Подписываю новый и еду обратно. Считаю, что призвание каждого мужчины — защищать Родину. Сам из семьи военных и по-другому не могу. Любите маму и Родину. Пацанам желаю не дрогнуть. Победа будет за нами!





Еще один доброволец Анатолий ушел в зону боевых действий из Урюпинского района. Сегодня его наградили орденом Мужества. Офицер говорит, что у него два деда прошли от Сталинграда до Берлина, поэтому он без раздумий отправился на фронт.

— Награду получил за оборону Красного Лимана. Наш батальон держал там оборону. Если честно, то там каждый день ты мог увидеть подвиг, это без преувеличения. В какой-то момент я ловил себя на мысли, что стрелковые бои шли по несколько раз в сутки. Но в основном, конечно, там много работает артиллерия. Нахождение там [в зоне СВО] — это уже подвиг.

По словам 56-летнего мужчины, у него за плечами служба в разведке и боевой опыт, а также медаль «За возвращение Крыма».

— Планирую опять контракт подписать и возвращаться обратно, — делится доброволец. — У нас там один десантник был, ему 70 лет, он еще при Маргелове служил, так вот — тоже на Донбассе. Недавно только вернулся обратно. Так что только вперед, только победа!





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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