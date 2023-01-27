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«Нахождение там — уже подвиг»: в Волгограде вручили госнаграды семерым добровольцам СВО

Общество 27.01.2023 19:33
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27.01.2023 19:33


В Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» сегодня, 27 января, прошло торжественное награждение семерых добровольцев, проявивших героизм в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Высокие государственные награды вручали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора региона Геннадий Шевцов. 

Государственных наград удостоены: 

Анатолий А. — орден Мужества (указом президента РФ) за смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни 

Олег Б.  — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (указом президента РФ) за особые заслуги и большой вклад в дело защиты Отечества, обеспечения государственной безопасности 

Эмиль Г.  — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (указом президента РФ) за особые заслуги и большой вклад в дело защиты Отечества, обеспечения государственной безопасности 

Руслан К.  — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (указом президента РФ) за особые заслуги и большой вклад в дело защиты Отечества, обеспечения государственной безопасности 

Виктор Н.  — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (указом президента РФ) за особые заслуги и большой вклад в дело защиты Отечества, обеспечения государственной безопасности 

Владимир Б. — медаль «За отвагу» (указом президента РФ) за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий при обеспечении государственной безопасности РФ, сопряженных с риском для жизни 

Евгений Б. — медаль Луганской Народной Республики «За боевые заслуги» (указом главы ЛНР) за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и за умелые инициативные действия в бою, способствующие успешному выполнению боевой задачи 


С торжественной речью к присутствующим в Триумфальном зале первым обратился военный комиссар региона. 

Сегодня у нас действительно радостное событие. От имени министра обороны и президента РФ мы проводим награждение за те заслуги, которые оценены при выполнении задач специальной военной операции, — отметил полковник Андрей Летунов.Это оценка действий жителей Волгоградской области, которые в обычной повседневной жизни находятся среди нас, которые пошли по зову сердца, Родины и выполнили свой гражданский долг. 


В свою очередь заместитель губернатора региона Геннадий Шевцов отметил, что награжденные сегодня добровольцы — современные герои, защищающие мир, будущее нашей страны и Донбасс.

Сегодня весь мир, наша большая страна Россия, Волгоградская область живет в преддверии 80-летия победы под Сталинградом. Сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы мы вручили высокие государственные награды нашим героям, нашим землякам, — выступил Геннадий Шевцов. — От всей души, от всего сердца, от всех жителей региона разрешите мне поздравить вас! Волгоградская область всегда славилась героями. Вдвойне приятно в такой обстановке здесь быть вместе с вами — настоящими защитниками нашей страны. Низкий вам поклон и спасибо за победу!


Сами награжденные бойцы, впрочем, не спешили рассказывать о своих подвигах, отвечая коротко: «Скоро поедем обратно». Лишь пару человек согласились поделиться некоторыми подробностями боевых будней.    

Эмиль, получивший из рук военкома области медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, говорит, что вступил в добровольческий отряд потому, что не мог спокойно наблюдать, как начинают давить на русский мир. 

Боевого опыта до спецоперации у меня не было. Поначалу я не понял степень угрозы, которая нас ожидала на фронте. Страх? Конечно, присутствовал. Только дураки ничего не боятся. Там в основном артиллерия работает. За восемь месяцев СВО нас хорошо так накрывало раз 25. И фосфор летел, и кассетные боеприпасы, мины разные, танки стреляли, ракеты. Всякое бывало, — рассказал 35-летний доброволец. — Но потом привыкаешь к этому ощущению. Понимаешь, где ты и что нужно делать. Мы самые тяжелые места держали. Отходили только по приказу, самые последние. 


Эмиль рассказывает, что получил награду за эвакуацию товарищей по оружию. 

Я осуществлял эвакуацию экипажей двух машин из-под минометного обстрела. В одной машине было около 25 человек, у второй — два колеса взорвались, она была без связи, шла на заминированный участок. Догнал, остановил и развернул.  

По словам добровольца, ушедшего на фронт из Городища, в зоне боевых действий он получил осколочное ранение. 

По нам били «Хаймарсами» (американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, — Прим. ред.) — четыре ракеты прилетело. Посекло меня осколками. Полмесяца в госпитале провел. Сейчас все нормально. 


Эмиль снова стремится попасть в зону боевых действий. 

Я так-то в зону СВО попал в мае. В декабре прошлого года у меня закончился контракт. Подписываю новый и еду обратно. Считаю, что призвание каждого мужчины — защищать Родину. Сам из семьи военных и по-другому не могу. Любите маму и Родину. Пацанам желаю не дрогнуть. Победа будет за нами! 


Еще один доброволец  Анатолий ушел в зону боевых действий из Урюпинского района. Сегодня его наградили орденом Мужества. Офицер говорит, что у него два деда прошли от Сталинграда до Берлина, поэтому он без раздумий отправился на фронт. 

Награду получил за оборону Красного Лимана. Наш батальон держал там оборону. Если честно, то там каждый день ты мог увидеть подвиг, это без преувеличения. В какой-то момент я ловил себя на мысли, что стрелковые бои шли по несколько раз в сутки. Но в основном, конечно, там много работает артиллерия. Нахождение там [в зоне СВО] — это уже подвиг.  

По словам 56-летнего мужчины, у него за плечами служба в разведке и боевой опыт, а также медаль «За возвращение Крыма».     

Планирую опять контракт подписать и возвращаться обратно, — делится доброволец. — У нас там один десантник был, ему 70 лет, он еще при Маргелове служил, так вот — тоже на Донбассе. Недавно только вернулся обратно. Так что только вперед, только победа!  


Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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