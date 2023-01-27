В Волгограде обнаружили тело пропавшего 16 января 82-летнего пенсионера

Пропавшего в середине января пенсионера из Краснооктябрьского района Волгограда обнаружили мертвым накануне, 26 января. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, тело 82-летнего мужчины нашли на участке местности по переулку Тюленина. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер.

Рядом с участком, где было обнаружено тело пенсионера, находится СНТ «Монолит». В СНТ пояснили, что на закоченевший труп наткнулся председатель садоводческого товарищества во время обхода территории.

Напомним, ранее пенсионер был объявлен в розыск. Мужчина в норковой шапке-ушанке и темно-зеленой куртке ушел из дома 16 января и исчез.