В Волгограде разыскивают 82-летнего пенсионера в норковой шапке

Полицейские разыскивают пропавшего пенсионера из Краснооктябрьского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, 82-летний Александр Петрович Гайворонский ушел из дома 16 января и до настоящего времени о нем нет вестей.
Приметы разыскиваемого: на вид 75-80 лет, рост 170 см., волосы седые, глаза серо-голубые.
Был одет: черная норковая шапка ушанка, темно-зеленая куртка, серый свитер, серые брюки, черные полусапоги.
Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам полиции:
8 (8442) 93-01-11- дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду или 02;
8 (8442) 93-74-90 - дежурная часть отдела полиции № 2 (Краснооктябрьский район) Управления МВД России по городу Волгограду;
8-937-712-10-04, 8988-394-95-35 – оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции № 2 (Красноармейский район) Управления МВД России по городу Волгограду.