Задержанные в мае 2022 года инспекторами ГИБДД совместно с сотрудниками ФСБ в Городищенском районе Волгоградской области наркокурьеры накануне предстали перед судом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по региону, жительница Санкт-Петербурга получила восемь лет колонии общего режима, ее пассажир – восемь с половиной лет строгача.





– В мае 2022 года на стационарном посту ДПС в Городищенском районе сотрудниками УФСБ совместно с инспекторами отдельного батальона ДПС ГИБДД остановили транспортное средство под управлением 31-летней жительницы Санкт - Петербурга. Оперативным сотрудникам показалось странным поведение 25-летнего пассажира иномарки. При осмотре автотранспорта, в тайнике было обнаружено пять свертков черного цвета, предположительно в которых находилось наркотическое средство, – напоминают обстоятельства задержания в УФСБ России. – Экспертизой установлено, что в свертках находилось наркотическое вещество, которое является производным N-метилэфедрона, общей массой более 2,5 кг.

Уголовное дело в отношении задержанных было возбуждено следственным управлением УФСБ России по Волгоградской области по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК России. Накануне суд вынес приговор курьерам.

– Суд приговорил жительницу Санкт-Петербурга к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима, ее попутчика к 8 годам 6 месяцам с отбыванием в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, – сообщают в УФСБ.