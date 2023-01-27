Расследования

Жительница Санкт-Петербурга и ее подозрительный пассажир получили по 8 лет под Волгоградом

Расследования 27.01.2023 09:56
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27.01.2023 09:56


Задержанные в мае 2022 года инспекторами ГИБДД совместно с сотрудниками ФСБ в Городищенском районе Волгоградской области наркокурьеры накануне предстали перед судом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по региону, жительница Санкт-Петербурга получила восемь лет колонии общего режима, ее пассажир – восемь с половиной лет строгача. 



– В мае 2022 года на стационарном посту ДПС в Городищенском районе сотрудниками УФСБ совместно с инспекторами отдельного батальона ДПС ГИБДД  остановили транспортное средство под управлением 31-летней жительницы Санкт - Петербурга. Оперативным сотрудникам показалось странным поведение 25-летнего пассажира иномарки. При осмотре автотранспорта, в тайнике было обнаружено пять свертков черного цвета, предположительно в которых находилось наркотическое средство, – напоминают обстоятельства задержания в УФСБ России. – Экспертизой установлено, что в свертках находилось наркотическое вещество, которое является производным  N-метилэфедрона, общей массой более 2,5 кг.

Уголовное дело в отношении задержанных было возбуждено следственным управлением УФСБ России по Волгоградской области  по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК России. Накануне суд вынес приговор курьерам. 

– Суд приговорил жительницу Санкт-Петербурга к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима, ее попутчика к 8 годам 6 месяцам с отбыванием в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, – сообщают в УФСБ. 

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