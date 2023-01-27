В Волгоградской области остановился рост цен на топливо









В Волгоградской области замерли цены на топливо. Соответствующие данные сообщил Росстат, передает ИА «Высота 102».





Так, за прошедшую неделю цены на все виды бензина и дизтопливо в регионе остались такими же, как двумя неделями ранее.





В частности, стоимость бензина АИ-92 сохранились на уровне 48,04 рубля за литр, бензина АИ-95 – 53,32 рубля, АИ-98 – 59,81 рубля. Солярка по-прежнему стоит 57,55 рубля за литр.





Между тем, напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о резком подорожании солярки в Волгоградской области после окончания уборочной страды.



