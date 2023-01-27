Экономика

В Волгоградской области остановился рост цен на топливо

Экономика 27.01.2023 07:59
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27.01.2023 07:59



В Волгоградской области замерли цены на топливо. Соответствующие данные сообщил Росстат, передает ИА «Высота 102».

Так, за прошедшую неделю цены на все виды бензина и дизтопливо в регионе остались такими же, как двумя неделями ранее. 

В частности, стоимость бензина АИ-92 сохранились на уровне 48,04 рубля за литр, бензина АИ-95 – 53,32 рубля, АИ-98 – 59,81 рубля. Солярка по-прежнему стоит 57,55 рубля за литр. 

Между тем, напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о резком подорожании солярки  в Волгоградской области после окончания уборочной страды. 

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