В Волгоградской области остановился рост цен на топливо

Экономика 27.01.2023 07:59
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27.01.2023 07:59
В Волгоградской области замерли цены на топливо. Соответствующие данные сообщил Росстат, передает ИА «Высота 102».
Так, за прошедшую неделю цены на все виды бензина и дизтопливо в регионе остались такими же, как двумя неделями ранее.
В частности, стоимость бензина АИ-92 сохранились на уровне 48,04 рубля за литр, бензина АИ-95 – 53,32 рубля, АИ-98 – 59,81 рубля. Солярка по-прежнему стоит 57,55 рубля за литр.
Между тем, напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о резком подорожании солярки в Волгоградской области после окончания уборочной страды.
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