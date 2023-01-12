Дизтопливо в Волгоградской области в 2023 году подорожало на 39 копеек

Экономика 12.01.2023 08:05
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12.01.2023 08:05
В Волгоградской области продолжился рост цен на некоторые виды топлива. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные накануне данные Росстата, так, в регионе стоимость дизтоплива выросла за первую неделю 2023 года на 39 копеек и составила в настоящее время 57,38 рубля за литр.
Также подорожал и бензин марки АИ-98 – до 59,62 рубля за литр. Рост стоимости составил за неделю 43 копейки.
А вот бензин марки АИ-92 подешевел на 4 копейки до 48,04 рубля. Снизился в цене на 5 копеек и бензин АИ-95. Средняя цена на заправках на этот вид топлива составляет 53,32 рубля.
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