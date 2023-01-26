Телеком

Цифра объединяет: «Ростелеком» традиционно поддержал День российского студенчества на Юге

Телеком 26.01.2023 18:17
0
26.01.2023 18:17


«Ростелеком» выступил партнером празднования Дня российского студенчества в ряде южных регионов — Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Ставропольском крае и Северной Осетии. Представители компании организовали развлекательные игры, викторины и другие праздничные активности, а также разыграли промокоды на онлайн-кинотеатр Wink. Кроме того национальный цифровой провайдер предоставил победителям конкурсов подарочные сертификаты на подписку «Трансформер».
В Астрахани празднично-концертная программа прошла на площадке Астраханского государственного университета. Мероприятие посетили около 500 студентов. Для них «Ростелеком» подготовил посвященную тематике праздника киновикторину. Гости поучаствовали в ярком танцевальном шоу, мастер-классах и конкурсах.  
Студенческие годы самые лучшие, а студенческие друзья — это друзья на всю жизнь, студенческое братство — одно из самых крепких и верных. Благодарю нашего партнера "Ростелеком" за то, что не первый год поддерживает праздник и делает его ярче, — отметил ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов.
В Волгограде национальный цифровой провайдер поддержал праздник, организованный Волгоградским государственным университетом на катке в городском парке «Раздолье». Студентов ждали шоу-программа, увлекательные конкурсы и призы. В аттракционе «Неоновый тоннель» от «Ростелекома» студенты могли сделать быстрое фото, а наиболее активные — выложить его в ВК с хэштегом #деньстудентаростелеком. Авторам, чье фото до конца мероприятия набрало больше всего лайков, организаторы вручили приз — беспроводные наушники.
— "Ростелеком" — наш постоянный партнер в реализации совместных образовательных и досуговых проектов. Высокая экспертность компании в телеком-индустрии расширяет наше сотрудничество практикоориентированностью в сфере ИТ-технологий, а также современными методиками цифрового взаимодействия. И это всегда интересно для наших студентов, — отметила Алла Калинина, ректор Волгоградского государственного университета.
В Ставрополе «Ростелеком» поддержал празднование Дня студента на ледовом катке парка Победы. Организаторами мероприятия выступили администрация Ставрополя, городской комитет культуры и молодежной политики, Центр молодежных инициатив «Трамплин». Праздник прошел в формате спортивно-творческого фестиваля. Представители вузов и ссузов участвовали в дефиле и эстафетах на льду, соревновались за звание самой креативной видеостудии и самой активной команды поддержки. «Ростелеком» выступил партнером номинации «Лучшая видеовизитка в формате “Reels”». Сертификаты Wink по праву получили студенты Ставропольского государственного аграрного университета, снявшие оригинальное видео на тему «Моя профессия». 
В Ростове-на-Дону студенческий праздник состоялся на ледовом катке «Большой». «Ростелеком» провел тематическую киновикторину, посвященную студенчеству. Представители компании вручили победителям призы и подарки. Аналогичная викторина прошла и в Северной Осетии, где национальный цифровой провайдер отметил 30 победителей призами. 
Наша социальная политика направлена на развитие у молодежи цифровых навыков и компетенций. С этой целью мы реализуем на Юге совместно с вузами-партнерами множество образовательных мероприятий, в том числе онлайн-курс “Цифровое образование”. Поэтому участие в праздновании Дня студенчества для нас было естественно и логично — мы просто обязаны были разделить с ребятами радость от этого праздника. Мы в компании отмечаем, что такой подход укрепляет социальную общность и способствует передаче знаний будущим поколениям, — пояснил директор по внешним коммуникациям на Юге Вячеслав Плеханов.  
 «Ростелеком» в рамках социальной политики поддерживает на Юге России молодежные праздники, форумы, конференции. При участии компании проходит молодежный проектный форум «СЕЛИАС», фестиваль уличной культуры и спорта «Кардо», молодежные форумы «Машук» и «Молодая волна» и другие. 
Получить подробную информацию о социальных проектах «Ростелекома» можно на официальном сайте компании. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
25.01.2023 19:54
Телеком 25.01.2023 19:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.01.2023 17:35
Телеком 25.01.2023 17:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.01.2023 12:07
Телеком 25.01.2023 12:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.01.2023 17:57
Телеком 24.01.2023 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.01.2023 14:18
Телеком 23.01.2023 14:18
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.01.2023 16:50
Телеком 20.01.2023 16:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.01.2023 15:26
Телеком 20.01.2023 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.01.2023 14:05
Телеком 20.01.2023 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.01.2023 17:37
Телеком 19.01.2023 17:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.01.2023 15:36
Телеком 19.01.2023 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.01.2023 14:37
Телеком 18.01.2023 14:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.01.2023 12:44
Телеком 18.01.2023 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.01.2023 16:08
Телеком 16.01.2023 16:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.01.2023 17:10
Телеком 12.01.2023 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.01.2023 16:41
Телеком 11.01.2023 16:41
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:36
«Был слышен взрыв газа»: фура загорелась после смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
Аппарату избиркомов Волгоградской области подняли зарплату задним числомСмотреть фотографии
19:55
«И не скажешь, что на такое способен»: соседи забитой сыном волгоградки рассказали, что видели в день убийстваСмотреть фотографии
18:17
Цифра объединяет: «Ростелеком» традиционно поддержал День российского студенчества на ЮгеСмотреть фотографии
18:16
Волгоградским детям рассказали о чекистах, отличившихся в период ВОВ и в наше времяСмотреть фотографии
16:56
Жители юга Волгограда сообщают о хлопке и подземном толчкеСмотреть фотографии
16:06
Под Волгоградом майор полиции умер от 8 ножевых ранений в сердцеСмотреть фотографии
15:57
Банк Уралсиб получил награду за самый динамичный рост портфеля кредитных картСмотреть фотографии
15:42
«Виновато зимнее наводнение»: из акватории Волги пытаются извлечь уплывшие причалыСмотреть фотографии
15:40
Под Волгоградом главу поселения лишили должности за фиктивное трудоустройство зятяСмотреть фотографии
15:05
На «Красном Октябре» подписан коллективный договор на 2023-2024 годыСмотреть фотографии
14:15
Улицы Волгограда из-за юбилея Сталинградской Победы станут пешеходными: где и когдаСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом задержали похитителей нефти из магистрального нефтепроводаСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде бизнесмен-миллионер оставил пятерых работников без зарплатыСмотреть фотографии
13:34
Песков не исключил вероятность визита Владимира Путина в СталинградСмотреть фотографии
13:11
Банк «Открытие»: 87% жителей ЮФО опасаются утечек своих персональных данныхСмотреть фотографии
13:09
Двое волгоградцев присвоили дорогую иномарку после смерти хозяинаСмотреть фотографии
12:35
Волгоградский чиновник пропал после критики БарановскойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
В Волгограде скончался начальник информационного центра ГУ МВДСмотреть фотографии
11:45
«Это ты должен моей беременной суке»: в Волгограде бойцовские собаки кинолога порвали лабрадораСмотреть фотографии
11:29
УФАС: «Ситиматик-Волгоград» трижды нарушил антимонопольное законодательствоСмотреть фотографии
11:06
ВТЗ оборудовал аудиторию для студентов профильной кафедры ВолгГТУСмотреть фотографии
11:01
Прокуратура добилась пересмотра дела о стрелке по подросткам с балкона в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде телефонный мошенник выманил у врача-реаниматолога 800 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:49
Концессии за год заменили и отремонтировали 68 км труб в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:26
Военные медики спасали раненых в условном бою под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:26
В Волгограде мать с двумя детьми отравились угарным газомСмотреть фотографии
08:53
«Людей пока не замечено»: в Волгограде льдиной снова сорвало причалыСмотреть фотографии
07:52
Росстат: долги по зарплате в Волгоградской области сократились до 12,9 миллиона рублейСмотреть фотографии
21:56
Волжская автоколонна заплатит миллион рублей за гибель сбитой автобусом пенсионеркиСмотреть фотографии
 