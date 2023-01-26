Цифра объединяет: «Ростелеком» традиционно поддержал День российского студенчества на Юге





«Ростелеком» выступил партнером празднования Дня российского студенчества в ряде южных регионов — Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Ставропольском крае и Северной Осетии. Представители компании организовали развлекательные игры, викторины и другие праздничные активности, а также разыграли промокоды на онлайн-кинотеатр Wink. Кроме того национальный цифровой провайдер предоставил победителям конкурсов подарочные сертификаты на подписку «Трансформер».

В Астрахани празднично-концертная программа прошла на площадке Астраханского государственного университета. Мероприятие посетили около 500 студентов. Для них «Ростелеком» подготовил посвященную тематике праздника киновикторину. Гости поучаствовали в ярком танцевальном шоу, мастер-классах и конкурсах.

— Студенческие годы самые лучшие, а студенческие друзья — это друзья на всю жизнь, студенческое братство — одно из самых крепких и верных. Благодарю нашего партнера "Ростелеком" за то, что не первый год поддерживает праздник и делает его ярче, — отметил ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов.

В Волгограде национальный цифровой провайдер поддержал праздник, организованный Волгоградским государственным университетом на катке в городском парке «Раздолье». Студентов ждали шоу-программа, увлекательные конкурсы и призы. В аттракционе «Неоновый тоннель» от «Ростелекома» студенты могли сделать быстрое фото, а наиболее активные — выложить его в ВК с хэштегом #деньстудентаростелеком. Авторам, чье фото до конца мероприятия набрало больше всего лайков, организаторы вручили приз — беспроводные наушники.

— "Ростелеком" — наш постоянный партнер в реализации совместных образовательных и досуговых проектов. Высокая экспертность компании в телеком-индустрии расширяет наше сотрудничество практикоориентированностью в сфере ИТ-технологий, а также современными методиками цифрового взаимодействия. И это всегда интересно для наших студентов, — отметила Алла Калинина, ректор Волгоградского государственного университета.

В Ставрополе «Ростелеком» поддержал празднование Дня студента на ледовом катке парка Победы. Организаторами мероприятия выступили администрация Ставрополя, городской комитет культуры и молодежной политики, Центр молодежных инициатив «Трамплин». Праздник прошел в формате спортивно-творческого фестиваля. Представители вузов и ссузов участвовали в дефиле и эстафетах на льду, соревновались за звание самой креативной видеостудии и самой активной команды поддержки. «Ростелеком» выступил партнером номинации «Лучшая видеовизитка в формате “Reels”». Сертификаты Wink по праву получили студенты Ставропольского государственного аграрного университета, снявшие оригинальное видео на тему «Моя профессия».

В Ростове-на-Дону студенческий праздник состоялся на ледовом катке «Большой». «Ростелеком» провел тематическую киновикторину, посвященную студенчеству. Представители компании вручили победителям призы и подарки. Аналогичная викторина прошла и в Северной Осетии, где национальный цифровой провайдер отметил 30 победителей призами.

— Наша социальная политика направлена на развитие у молодежи цифровых навыков и компетенций. С этой целью мы реализуем на Юге совместно с вузами-партнерами множество образовательных мероприятий, в том числе онлайн-курс “Цифровое образование”. Поэтому участие в праздновании Дня студенчества для нас было естественно и логично — мы просто обязаны были разделить с ребятами радость от этого праздника. Мы в компании отмечаем, что такой подход укрепляет социальную общность и способствует передаче знаний будущим поколениям, — пояснил директор по внешним коммуникациям на Юге Вячеслав Плеханов.

«Ростелеком» в рамках социальной политики поддерживает на Юге России молодежные праздники, форумы, конференции. При участии компании проходит молодежный проектный форум «СЕЛИАС», фестиваль уличной культуры и спорта «Кардо», молодежные форумы «Машук» и «Молодая волна» и другие.

Получить подробную информацию о социальных проектах «Ростелекома» можно на официальном сайте компании.



