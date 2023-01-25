ВОЛМА: фокус на «цифре»

Экономика 25.01.2023 11:16
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25.01.2023 11:16
Волгоградский завод Компании «ВОЛМА» стал площадкой для фокус-группы по цифровому развитию промышленности, организованной по инициативе комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.
Представители предприятий Волгоградской области, профильных кафедр ВолгГТУ, областной администрации во главе с ВРИО председателя комитета промышленной политики А.В. ЦАЛКО собрались, чтобы в режиме прямого общения поделиться опытом в использовании новейших цифровых технологий.
ВОЛМА не случайно в очередной раз принимает подобные мероприятия, Компания является одной из передовых в прикладном применении современных digital-разработок в различных сферах деятельности.
- Мы живем в мире, где цифровая интеграция всех бизнес-процессов жизненно необходима, - отметил Владимир ОВЧИНЦЕВ, генеральный директор ВОЛМА. – Но не менее важно живое общение офлайн, как во время этой фокус группы. Эффективность таких встреч в разы выше и продуктивнее. ВОЛМА представила действующую систему диспетчеризации и онлайн – мониторинга производственных линий, разработанную на основе российского программного продукта. Она позволяет в режиме реального времени оценивать работу и состояние основных узлов линий производства на всех предприятиях Компании ВОЛМА. В результате оперативно выявляются узкие места, требующие внимания, что в свою очередь обеспечивает бесперебойность работы.
Для участников фокус-группы также была организована экскурсия по заводу, где коллеги смогли увидеть живой процесс работы линий и другие цифровые инструменты, используемые на предприятии.
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