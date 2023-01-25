ВОЛМА: фокус на «цифре»









Волгоградский завод Компании «ВОЛМА» стал площадкой для фокус-группы по цифровому развитию промышленности, организованной по инициативе комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.





Представители предприятий Волгоградской области, профильных кафедр ВолгГТУ, областной администрации во главе с ВРИО председателя комитета промышленной политики А.В. ЦАЛКО собрались, чтобы в режиме прямого общения поделиться опытом в использовании новейших цифровых технологий.

ВОЛМА не случайно в очередной раз принимает подобные мероприятия, Компания является одной из передовых в прикладном применении современных digital-разработок в различных сферах деятельности.









- Мы живем в мире, где цифровая интеграция всех бизнес-процессов жизненно необходима, - отметил Владимир ОВЧИНЦЕВ, генеральный директор ВОЛМА. – Но не менее важно живое общение офлайн, как во время этой фокус группы. Эффективность таких встреч в разы выше и продуктивнее. ВОЛМА представила действующую систему диспетчеризации и онлайн – мониторинга производственных линий, разработанную на основе российского программного продукта. Она позволяет в режиме реального времени оценивать работу и состояние основных узлов линий производства на всех предприятиях Компании ВОЛМА. В результате оперативно выявляются узкие места, требующие внимания, что в свою очередь обеспечивает бесперебойность работы.







