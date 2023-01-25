В Волгограде школы и детсады уйдут 1 февраля на мини-каникулы

В Волгограде в связи с объявленными губернатором Андреем Бочаровым выходными 1 и 2 февраля 2023 года дошкольные и средние общеобразовательные учреждения также уйдут на мини-каникулы. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию города.

Так, в частности сообщается, что все школы и детсады буду закрыты в праздничные дни. Исключение будет сделано только для учащихся одиннадцатых классов. В детсадах обещают организовать работу дежурных групп.

– В настоящее время во взаимодействии с родителями в детских садах собирают информацию о необходимом количестве мест в дежурных группах. Те жители Волгограда, которые будут работать в праздничные дни, таким образом, смогут привести детей в садики, – сообщили в мэрии. – В школах 1 и 2 февраля занятия отменены. Одновременного школьники, которые по разным причинам не сдали итоговое сочинение (изложение), смогут написать его в резервный день – 1 февраля.

Уточняется, что писать сочинение старшеклассники в Волгограде будут на базе 35 муниципальных общеобразовательных учреждений.

В областном комитете образования уточняют, что и в других населенных пунктах региона школьники будут отдыхать 1 и 2 февраля. Для воспитанников детсадов также будут организованы дежурные группы.

– Также напомним, что до 1 февраля (включительно) в школах идет прием заявлений от выпускников на участие в ЕГЭ-2023. Для учеников 9-11-х классов продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников: 1 февраля пройдут испытания по праву, 2 февраля по биологии. Олимпиадные задания школьники выполняют на площадках вузов, – добавляют в облкомобразования.

Напомним, выходными дни 1 и 2 февраля в этом году объявлены губернатором Волгоградской области в связи с празднованием 80-летия Победы в Сталинградской битве. Об этом Андрей Бочаров сообщил накануне в ходе встречи с представителями областного Совета ветеранов, а позже на сайте администрации вышло соответствующее постановление. Выходные, согласно документу, будут обязательными для всех государственных учреждений. Для коммерческих организаций выпущены рекомендации.