Общество 24.01.2023 16:41
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24.01.2023 16:41
Сегодня, 24 января, опубликовано постановление администрации Волгоградской области об установлении выходных дней 1 и 2 февраля в связи с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, сообщает ИА «Высота 102».
В документе за подписью губернатора Андрея Бочарова указано, что такое решение принято «в связи с исполняющимся 2 февраля 2023 г. 80-летием этого исторического события и для создания максимально благоприятных условий участия в праздничных мероприятиях жителей Волгоградской области».
В связи с вышесказанным администрация Волгоградской области постановляет:
1. В целях установления в Волгоградской области выходных дней 1 и 2 февраля 2023 г.:
1) руководителям органов исполнительной власти Волгоградской области и подведомственных им государственных учреждений Волгоградской области. государственных предприятий Волгоградской области издать правовые акты об установлении выходных дней 1 и 2 февраля 2023 г.;
2) рекомендовать принять решение об установлении выходных дней 1 и 2 февраля 2023 г.:
- руководителям государственных органов Волгоградской области, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта, руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, а также руководителям находящихся на территории Волгоградской области территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственных внебюджетных фондов, федеральных учреждений;
- руководителям юридических лиц всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области.
2. При реализации настоящего постановления режим работы организаций жизнеобеспечения населения (жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и других), а также организаций образования и здравоохранения определяется руководителями соответствующих организаций с учетом необходимости обеспечения их бесперебойной работы.
Напомним, об утверждении дополнительных выходных дней 1 и 2 февраля объявил сегодня, 24 января, губернатор региона Андрей Бочаров в ходе встречи с представителями областного совета ветеранов.
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