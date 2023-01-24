В Краснооктябрьском районе Волгограда во дворе жилого 9-этажного дома № 11 по улице Библиотечной загорелся автомобиль. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, пожар вспыхнул недалеко от газовой станции, расположенной рядом с домом.

— Загорелась Daewoo Nexia, которая стояла тут много лет, — рассказали в соцсетях местные жители. — Немного тревожит то, что горение происходит в прямой близости от газовой станции, мало ли. Явно не сама загорелась.

В свою очередь в ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили о возгорании на улице Библиотечной в 16.43.

— Вызов зафиксирован в 16.42. Расчеты 2-й пожарно-спасательной части локализовали горение. Идет проливка конструкций, — прокомментировали в спасательном ведомстве.

По данным областного главка МЧС, опасности для близлежащих объектов нет.

Фото: ХУ Волгоград / t.me