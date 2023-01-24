Происшествия

«Стояла много лет»: в Волгограде во дворе дома у газовой станции загорелась иномарка

Происшествия 24.01.2023 19:16
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24.01.2023 19:16


В Краснооктябрьском районе Волгограда во дворе жилого 9-этажного дома № 11 по улице Библиотечной загорелся автомобиль. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, пожар вспыхнул недалеко от газовой станции, расположенной рядом с домом. 

— Загорелась Daewoo Nexia, которая стояла тут много лет, — рассказали в соцсетях местные жители. — Немного тревожит то, что горение происходит в прямой близости от газовой станции, мало ли. Явно не сама загорелась. 

В свою очередь в ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили о возгорании на улице Библиотечной в 16.43. 

— Вызов зафиксирован в 16.42. Расчеты 2-й пожарно-спасательной части локализовали горение. Идет проливка конструкций, — прокомментировали в спасательном ведомстве. 

По данным областного главка МЧС, опасности для близлежащих объектов нет. 

Фото: ХУ Волгоград / t.me 

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