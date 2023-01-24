В последнее время волгоградцы стали отмечать нехватку детского жаропонижающего «Нурофен» в аптеках. Сложнее, по словам горожан, стало найти и другие популярные лекарства, которые активно рекламируют с телеэкранов. Что делать в таких случаях? Об этом редакция ИА «Высота 102» расспросила декана фармацевтического факультета, профессора ВолгГМУ Наталию Рогову. По ее мнению, повода для паники нет, а вот аналогов в аптеках – более чем достаточно. Главное, как говорится, правильно поставить вопрос провизору.

– Иногда пациенты жалуются, что они не могут найти в аптеке тот или иной препарат. Однако, когда начинаешь разбираться в каждом конкретном случае, то выясняется, что пациент искал в аптеке конкретное торговое наименование препарата (определенного производителя), и именно такого препарата в аптеке не было, – объясняет суть проблемы Наталия Вячеславовна. – Но препарат с таким же действующим веществом, но другого производителя был, а пациент об этом препарате не знал и не спрашивал о нем. Это неприятная ситуация для человека. Он волнуется, начинает закупать лекарства «впрок» и т.п. А тут еще, не дай Бог, эта ситуация совпадет с периодом, когда производитель начинает перерегистрацию конкретного препарата, и тогда на какое-то время в аптечных сетях уменьшается его количество. Можно представить, что в этот момент думают пациенты.

Наталия Рогова настаивает: чтобы избежать подобных ситуаций, врачи должны выписывать рецепты по названию действующего вещества (международное непатентованное название – МНН), а уже в аптеке провизор проконсультирует пациента по имеющимся у него препаратам с этим действующим веществом от разных производителей.

– Все эти препараты будут иметь разные торговые названия. Например, вы в магазине планируете купить молоко, но разные производители дают своему продукту ещё и свое торговое название. Поэтому на полке в магазине стоит много молока, а вы уже сами выбираете, какое вы приобретете, – проводит параллель специалист. – Примерно так и с лекарствами. Различные производители выпускают препараты с одним и тем же действующим веществом, но каждый из них регистрирует его под своим торговым названием. Поэтому на упаковке лекарственного препарата всегда кроме торгового названия, указанного крупным шрифтом, есть и МНН препарата. Это в фармации называется «синонимическая замена». Любой провизор даст вам квалифицированную консультацию по данному вопросу.





– Другая ситуация, когда вам выписали рецепт по действующему веществу, например, на какой-то антибактериальный препарат (пусть это будет «любимый» многими комбинированный препарат амоксициллина с клавулановой кислотой), а в конкретной аптечной сети нет этого препарата ни от одного из производителей, – продолжает Наталия Вячеславовна. – Но и это не катастрофа. Во-первых, есть другие аптечные сети, где может он быть. А во-вторых, врач может заменить вам этот антибактериальный препарат. Как? Дело в том, что препарат амоксициллина с клавулановой кислотой относится к группе бета-лактамных антибиотиков. Это очень большая группа препаратов. И врач свободно, по нужному для вашего лечения спектру действия антибиотика, подберет вам другой препарат из этой группы (другое действующее вещество). Такую замену провизор сделать не может. С таким вопросом следует обратиться именно к врачу.

При всем этом Наталия Рогова предостерегает от использования информации о лекарственных аналогах, размещенной в Сети, в качестве инструкций.

– Я сама часто встречала в Интернете составленные кем-то списки якобы «недорогих, но эффективных препаратов», или списки препаратов, которыми можно заменить «любимые» торговые наименования. Скажу честно, не поддерживаю такой путь решения проблемы. Так как самолечение – это очень опасно и по сути именно самолечение является причиной того, что некоторые торговые наименования препаратов «сметаются» с полок аптек. Лучший выход – проконсультироваться у лечащего врача, – считает профессор медуниверситета.

Также Наталия Вячеславовна спешит успокоить волгоградцев, которые переживают, что не смогут найти в аптеках нужное лекарство.

– Наличие основных препаратов в аптечных организациях контролируется на государственном уровне. В каждой аптеке в обязательном порядке должны быть в наличии препараты из утвержденного перечня жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), мониторинг наличия таких лекарств постоянно ведется, – утверждает Наталия Рогова.

Профессор считает, что помочь пациенту ориентироваться в огромном количестве препаратов могло бы создание единой для аптек и поликлиник региона базы данных по наличию препаратов в аптечных организациях региона.

– В такой ситуации врач при выписке рецепта точно знал бы, в какой аптечной сети в данный момент есть этот препарат, и пациенту не пришлось бы тратить время на поиск его в аптеках и переживать понапрасну, – уверена профессор.