Сбер выдал клиентам в возрасте 18–20 лет ипотеку на 10 млрд рублей в 2022 году

Экономика 24.01.2023 13:36
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24.01.2023 13:36
Ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января, аналитики Домклик выяснили, какую ипотеку в Сбере берёт молодёжь и на что её тратит.
Оказалось, что в 2022 году Сбер выдал россиянам в возрасте от 18 до 20 лет ипотеки на 9,4 млрд рублей. Средняя сумма жилищного кредита для молодёжи составила 2,8 млн рублей (в Москве — 5,9 млн). По данным Домклик, чаще всего молодые люди покупали квартиры на вторичном рынке (6,4 млрд рублей), реже — в новостройках (2,9 млрд). Девушек среди заёмщиков было существенно больше, чем юношей (63 и 37%).
Напомним, что с 1 сентября 2021 года Сбер снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке с 21 года до 18 лет. А в июне 2022 года сделал молодёжную ипотеку доступной по программам господдержки.
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