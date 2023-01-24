Экономика

ВТБ: в 2023 году до половины новых автомобилей в России будет продано в кредит

Экономика 24.01.2023 11:57
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24.01.2023 11:57


По оценке  ВТБ, в 2023 году на фоне развития параллельного импорта, расширения производства отечественных машин, а также реализации программы господдержки доля кредитных сделок на рынке новых автомобилей в РФ вновь пойдет в рост. В результате к концу года до половины таких транспортных средств в стране будет продаваться с привлечением заемных средств, прогнозируют эксперты банка.
В наступившем году доля кредитных средств в сегменте новых машин может вырасти примерно на 6-7 пп и составить около 45%. В отдельные месяцы  продажи таких авто  в кредит могут достигать 50%, следует из прогнозов ВТБ.
В то же самое время на рынке транспортных средств с пробегом доля заемных средств увеличится не так существенно: примерно на 0,5-1пп, и превысит 8% к концу года.

-В 2022 году на фоне изменения финансовой конъюнктуры и отраслевых ограничений динамика доли кредитных сделок на автомобильном рынке была разнонаправленной: в марте она опустилась до минимальных значений, а уже к августу вернулась к показателям начала года. Безусловно, сегмент новых машин продолжает испытывать на себе серьезное давление, но за счет постепенного развития параллельного импорта, расширения производства отечественных авто, а также реализации программы господдержки мы прогнозируем восстановление роста кредитных сделок на этом рынке. По нашей оценке, к концу года  доля заёмных средств в сегменте может составить около 45%. Таким образом, почти каждое второе новое транспортное средство  в РФ будет продано с привлечением заемных средств, - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Ранее ВТБ оценил выдачи автокредитов на российском рынке по итогам 2022 года. По данным банка, физлица получили на покупку транспортных средств более 715 млрд рублей, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка. В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.

 



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