Расследования 24.01.2023 10:47
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24.01.2023 10:47
По двумя статьям уголовного кодекса будут судить бывшего главу сельского поселения Котовского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, мужчина обвиняется в фальсификации документов и злостном неисполнении судебного решения.
По версии следствия, в 2017 году в законную силу вступило решение Котовского районного суда, обязывающее администрацию одного из сельских поселений в течении 1 года разработать проекты зон санитарной охраны в отношении скважин для воды, со сроком добровольного исполнения в марте 2018 года.
Вместе с тем, 46-летний обвиняемый, невзирая на то, что судебным приставом-исполнителем неоднократно выносились предупреждения об уголовной ответственности, решение суда не исполнял, за что в июне 2021 года администрация поселения была привлечена к административной ответственности в виде штрафа.
Но это обстоятельство лишь сподвигло главу на совершение нового преступления. Так, муниципальный служащий обжаловал решение районного суда и приложил сфальсифицированные им протоколы заседания Совета сельского поселения. В них содержались сведения о том, что им, как главой поселения, якобы вносились предложения о необходимости выделения в бюджете денежных средств для исполнения решения суда, которые не были поддержаны членами Совета.
В действительности от главы поселения такие предложения не поступали, депутаты по такому вопросу не голосовали и, соответственно, решения не принимали. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Как следует из открытых данных, перед судом предстанет бывший глава Бурлукского сельского поселения Котовского района. В указанный период сельскую администрацию возглавлял Дмитрий Горьковенко.
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