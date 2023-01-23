Расследования

Под Волгоградом почтили память погибшего бойца ОМОН Юрия Харламова

Расследования 23.01.2023 17:48
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23.01.2023 17:48


В городе Волжском Волгоградской области 23 января в средней школе №9 прошел митинг в память о погибшем при исполнении Юрии Харламове. Сегодня исполнилось 28 лет со дня гибели бойца ОМОН. 

– В митинге по случаю годовщины приняли участие офицеры спецподразделения Росгвардии и мама Юрия Харламова, – сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Росгвардии. – Вместе с кадетами профильного правоохранительного класса сотрудники ОМОН почтили минутой молчания всех защитников правопорядка, погибших при исполнении служебных обязанностей.

– В 1995 году я лишилась сына, но стала названной матерью сразу для всех ребят, которые носят форму, –  сказала Нина Ильинична Харламова, мама погибшего бойца ОМОН. – Я благодарна ученикам, которые пишут сочинения о моем сыне, педагоги передают их мне. Всегда словно вижу Юру среди ребят. Спасибо за память о нем.

Напомним, старшина милиции Юрий Харламов погиб 23 января 1995 года в Грозном. Имя кавалера ордена Мужества занесено в списки личного состава ОМОН и в книгу памяти ГУ МВД Волгоградской области. В честь старшины милиции Юрия Харламова названа улица в 28-м микрорайоне города Волжского и его родная школа №9.

Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардии 

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