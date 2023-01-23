



Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал финалистом национального этапа конкурса и вышел во второй этап премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг. Предприятие будет представлять РФ на заключительном этапе состязания.

Аудит деятельности ВТЗ провели эксперты национальной премии в области качества. Они дали оценку компетенций менеджмента и достижений предприятия в соответствии с критериями конкурса за последние три года, такими как лидирующая роль руководства, политика и стратегия предприятия в области качества, степень удовлетворенности потребителей качеством продукции и работников – условиями труда.

Во второй половине 2023 года оценку деятельности ВТЗ проведет экспертная комиссия, в состав которой войдут представители стран СНГ. Эксперты встретятся с руководителями, персоналом завода, побывают в производственных цехах. Результаты оценки позволят определить лауреатов и дипломантов.

–ТМК постоянно совершенствует систему качества продукции и проводит корпоративные мероприятия для обмена опытом и внедрения лучших практик. На ВТЗ организованы соревнования персонала подразделений на разных уровнях, предприятие активно участвует в корпоративном чемпионате профессионального мастерства «Игры мастеров». По итогам прошедшего года ВТЗ стал победителем первого корпоративного конкурса ТМК «Лидер качества». Заслуги предприятия признаны и на национальном уровне – ранее ВТЗ становился лауреатом премии Правительства РФ в области качества. Это высокая оценка наших усилий, призванных обеспечить самое высокое качество продукции и услуг для наших заказчиков, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.