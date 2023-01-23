Экономика

ВТЗ представит Россию в конкурсе на соискание премии СНГ за достижения в области качества

Экономика 23.01.2023 10:52
0
23.01.2023 10:52


Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал финалистом национального этапа конкурса и вышел во второй этап премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг. Предприятие будет представлять РФ на заключительном этапе состязания.  
Аудит деятельности ВТЗ провели эксперты национальной премии в области качества. Они дали оценку компетенций менеджмента и достижений предприятия в соответствии с критериями конкурса за последние три года, такими как лидирующая роль руководства, политика и стратегия предприятия в области качества, степень удовлетворенности потребителей качеством продукции и работников – условиями труда.   
Во второй половине 2023 года оценку деятельности ВТЗ проведет экспертная комиссия, в состав которой войдут представители стран СНГ. Эксперты встретятся с руководителями, персоналом завода, побывают в производственных цехах. Результаты оценки позволят определить лауреатов и дипломантов.   
–ТМК постоянно совершенствует систему качества продукции и проводит корпоративные мероприятия для обмена опытом и внедрения лучших практик. На ВТЗ организованы соревнования персонала подразделений на разных уровнях, предприятие активно участвует в корпоративном чемпионате профессионального мастерства «Игры мастеров». По итогам прошедшего года ВТЗ стал победителем первого корпоративного конкурса ТМК «Лидер качества». Заслуги предприятия признаны и на национальном уровне – ранее ВТЗ становился лауреатом премии Правительства РФ в области качества. Это высокая оценка наших усилий, призванных обеспечить самое высокое качество продукции и услуг для наших заказчиков, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.  
Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг присуждается один раз в два года на конкурсной основе организациям государств — участников Содружества за достижение высоких результатов в области качества. С российской стороны участие в конкурсе организовано Роскачеством. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
23.01.2023 11:09
Экономика 23.01.2023 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2023 10:37
Экономика 23.01.2023 10:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2023 18:03
Экономика 20.01.2023 18:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.01.2023 15:10
Экономика 20.01.2023 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2023 14:55
Экономика 20.01.2023 14:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2023 11:49
Экономика 20.01.2023 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2023 10:47
Экономика 20.01.2023 10:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2023 09:30
Экономика 20.01.2023 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2023 17:56
Экономика 19.01.2023 17:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2023 15:42
Экономика 19.01.2023 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2023 15:40
Экономика 19.01.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.01.2023 14:23
Экономика 19.01.2023 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2023 11:06
Экономика 19.01.2023 11:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2023 11:00
Экономика 19.01.2023 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2023 10:53
Экономика 19.01.2023 10:53
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:09
На «Красном Октябре» после ремонта открылась новая столоваяСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде задержали сбившего ребенка водителя AudiСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде 19-летний студент заплатил 42 тысячи секс-мошенникуСмотреть фотографии
10:52
ВТЗ представит Россию в конкурсе на соискание премии СНГ за достижения в области качестваСмотреть фотографии
10:44
Герой передачи Андрея Малахова идет под суд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:10
«Сын вынес отца на руках»: на месте сгоревшего аварийного дома в Волгограде нашли тело человекаСмотреть фотографии
09:45
Звезда волгоградского футбола 90-х задержан по подозрению в мошенничествеСмотреть фотографии
09:32
Волгоградца, задержанного ФСБ за высказывания в Сети, суд отправил в психушкуСмотреть фотографии
09:13
«Там жили три семьи»: в Волгограде горит жилой аварийный домСмотреть фотографии
08:41
Бастрыкин поручил разобраться с банкротством СНТ «Строитель» в ВолжскомСмотреть фотографии
08:02
Новый год, до свиданья: в Волгограде разбирают городские елкиСмотреть фотографии
20:33
«Люди сошли с ума»: волгоградец снял на видео опасный дрифт с детьми на льдуСмотреть фотографии
18:34
Выстрелили в лицо за поддержку Киева. В Волгограде с ножом и пистолетом напали на коммунистовСмотреть фотографии
17:22
«Работаем братья!»: волгоградский депутат сообщил об отправке штурмовиков в зону СВОСмотреть фотографии
16:25
В Волгоградской области ищут пропавшего курьера Delivery из РостоваСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде 2 февраля у музея-панорамы откроют бюст СталинаСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде закрыли главный вход железнодорожного вокзалаСмотреть фотографии
13:33
Перевели из реанимации. Стало известно состояние пострадавших в ДТП в ВолжскомСмотреть фотографии
12:25
Случайно выглянула в окно: в Волжском на козырьке магазина «Заря» нашли труп 21-летнего парняСмотреть фотографии
11:28
В волгоградский «Ротор» вернулся полузащитник из КазахстанаСмотреть фотографии
10:20
«Ниве» оторвало крышу. В Волгоградской области в ДТП с тягачом погиб 62-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:01
Опубликовано видео с места аварии под Воронежем, где погиб волгоградецСмотреть фотографии
08:57
«Своих не бросаем»: в Волгограде участница одесского сопротивления делает окопные свечи для бойцов СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
08:00
На новой неделе в Волгоградской области похолодает до -18 °ССмотреть фотографии
21:22
Волгоградцы увидят новолуние 21 январяСмотреть фотографии
20:45
В Волгоградской области 22 января сохранятся ночные морозы до -15Смотреть фотографии
19:17
Около 1 миллиона жителей Волгоградской области в 2022 году переболели ОРВИСмотреть фотографии
18:16
44-летний Александр Корнеев из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
17:07
«Ходят по дворам»: спрос на дома острова Сарпинский вырос в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде за 381 миллион построят реабилитационный центр для колясочниковСмотреть фотографии
 