Сидела в котловане несколько дней: под Волгоградом спасли попавшую в ловушку собаку

Происшествия 20.01.2023 13:33
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20.01.2023 13:33
В городе Суровикино в Волгоградской области из котлована вытащили собаку, которая провела там несколько дней.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, спасли животное сотрудники отделения 56-ой пожарно-спасательной части.
Сообщение о том, что в котлован провалилась собака, поступило 19 января в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Волгоградской области. Самостоятельно выбраться из глубокой ямы у животного не получалось.
- Оценив обстановку, спасатели спустились вниз и с помощью веревки подняли животное наверх, - рассказали в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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