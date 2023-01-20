Сидела в котловане несколько дней: под Волгоградом спасли попавшую в ловушку собаку









В городе Суровикино в Волгоградской области из котлована вытащили собаку, которая провела там несколько дней.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, спасли животное сотрудники отделения 56-ой пожарно-спасательной части.

Сообщение о том, что в котлован провалилась собака, поступило 19 января в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Волгоградской области. Самостоятельно выбраться из глубокой ямы у животного не получалось.

- Оценив обстановку, спасатели спустились вниз и с помощью веревки подняли животное наверх, - рассказали в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



