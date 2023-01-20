Сбер стал самым сильным финансовым брендом в мире и признан самым дорогим брендом России

Экономика 20.01.2023 09:30
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20.01.2023 09:30
Сбер вновь признан самым сильным финансовым брендом в мире и самым дорогим брендом России, а также вошёл в число 200 самых дорогих брендов планеты, заняв 163-е место в престижном рейтинге Brand Finance Global 500 по итогам 2022 года.
Сбер сохранил своё положение в высшей лиге по такому показателю, как сила бренда, и находится на 16-й позиции в мире и на 1-й — в России.
Как показал отчёт Brand Finance, даже в текущей ситуации российский банк демонстрирует высокие финансовые результаты, совершенствует свои продукты и сервисы и сохраняет доверие клиентов, что позволяет ему оставаться в топе самых ценных мировых брендов.
Brand Finance — ведущая международная консалтинговая компания в сфере оценки брендов с офисами в 20 странах.
Показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.
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