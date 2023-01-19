Уличенные в картеле фирмы снова выиграли миллиардные тендеры в Волгограде на поставку дорожных камер

В Волгограде названы победители аукционов на аренду комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также на эксплуатацию данного оборудования. Как сообщает ИА «Высота 102», победителем закупки на аренду дорожных камер признано ООО «Параван-2000». Всего в аукционе приняли участие две фирмы. Одна из них предложила свои услуги за максимальную цену – 1 миллиард 362 миллиона рублей. А ООО «Параван-2000» снизило начальную цену контракта до 1 миллиарда 355 миллионов 190 тысяч рублей.

Победителем другого аукциона – на эксплуатацию комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – признано ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы». Компания окажет услуги заказчику – ГБУ «Безопасный регион» - по максимальной цене, за 456 миллионов рублей. Компания стала единственной участницей аукциона.

При этом, напомним, указанные компании недавно ФАС РФ заподозрила в картельном сговоре. Как сообщало федеральное ведомство, антимонопольный орган выявил признаки картеля при поставках камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на сумму более 2 миллиардов рублей в четырех регионах России, в том числе в Волгоградской области. Дело было возбуждено в отношении ООО «Параван-2000», ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы» и ООО «Дорожный контроль».

В ведомстве пояснили, что торги, в которых участвовали эти компании, проводились на поставку и аренду электрооборудования для обеспечения безопасности и управления движением на дорогах и на оказание услуг по разработке интеллектуальных транспортных систем. В случае установления причастности компаний к картельному сговору им грозят крупные штрафы, отметили в федеральной антимонопольной службе.

ИА «Высота 102» проанализировало тендеры на создание и развитие интеллектуальных транспортных систем Волгоградской и Волжской агломерации и установило, что на протяжении последних лет их выигрывало ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы», причем почти всегда – без конкурентов, поэтому контракты заключались в основном по максимальной цене или с небольшим дисконтом.

Так, в апреле 2022 года компания заключила контракт с ГКУ «Безопасный город» по максимальной цене в 23,9 миллиона рублей, так как была единственным участником закупки. В сентябре 2021 года – еще один контракт на сумму в 50,3 миллиона рублей. В данном аукционе участвовала еще одна фирма – АО «Цифровые платформы и решения умного города», поэтому начальную стоимость контракта удалось снизить.

Но предыдущие, самые крупные закупки компания выигрывала без конкуренции. Так, в июле 2021 года она заключила контракт на развитие интеллектуальных транспортных систем на 237 миллионов рублей, а в сентябре 2020 года – на 286 миллионов рублей (начальная стоимость была снижена на 1 миллион рублей – прим. ред. ИА «Высота 102»). Таким образом, за два года ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы» получило из бюджета Волгоградской области более 600 миллионов рублей.

Компания «Параван-2000» фигурировала в качестве победителя аукционов на аренду дорожных камер в Волгоградской области в закупке пятилетней давности на выполнение работ по модернизации и развитию подсистемы контроля и выявления нарушений ПДД комплексной информационной системы видеонаблюдения Волгоградской области. Стоимость контракта тогда составляла около 1 миллиарда рублей.