Экономика 18.01.2023 13:09
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18.01.2023 13:09
Сбербанк начинает работать в Крыму и уже установил там первые банкоматы.
Комментарий пресс-службы Сбербанка:
«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка».
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