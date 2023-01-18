Кредиты на образование от Сбера в Поволжье чаще берут женщины до 25 лет

Экономика 18.01.2023 12:20
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18.01.2023 12:20
В Поволжье активно растет популярность кредитов на образование от Сбербанка. За 11 месяцев 2022 года в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях их оформили на 74% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Вырос и объем кредитов на образование, оформленных в данный период, – он превысил 351 млн рублей, что почти в 2 раза больше, чем за 11 месяцев 2021 года.
Наиболее часто кредиты на образование в Сбере берут молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет – в 85% случаев, на втором месте клиенты банка в возрасте от 25 до 30 лет – 7,4%, на третьем – 35-45 лет – 3,7%.При этом наиболее активно образовательные кредиты оформляют женщины от 14 до 25 лет– почти в 50% случаев.
Александр Анащенко, председательПоволжского банка Сбербанка:
«Кредиты на образование являются крайне востребованными продуктами, и мы отмечаем, что их популярность постоянно возрастает. Особенность данного кредитного продукта в том, что он софинансируется государством, за счет чего такой кредит можно оформить по низкой ставке. К тому же оформлять кредит на образование можно с 14 лет. Это позволяет даже в столь юном возрасте самому выбирать свою образовательную траекторию, учиться брать ответственность и повышать свою финансовую грамотность».
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