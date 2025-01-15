Общество

В Котово запретили купаться на Крещение

Общество 15.01.2025 11:55
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15.01.2025 11:55


Власти Котово Волгоградской области пересмотрели ранее принятое решение и запретили проведение массовых купаний граждан 19 января. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района, чиновники сослались на неблагоприятные погодные условия, из-за чего толщина льда на городском пруду составила всего 12 сантиметров, что недостаточно для обустройства  купели. 

Между тем, несколько дней назад в администрации Котово заявляли о намерении организовать массовое мероприятие на Крещение. 

При этом во Фролово и в Михайловке отказались от этой затеи все по той же причине – из-за аномально теплой погоды. 

Пока планируют проведение крещенских купаний власти Волжского. В Волгограде еще обследуют места возможной организации купелей – решение на данный момент не озвучено. 

Фото из архива V102.RU

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