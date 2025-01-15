В Урюпинске похоронят погибшего в Курской области оператора БПЛА

16 января в Урюпинске пройдет церемония прощания с Анатолием Кулишем, погибшим на СВО. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, Анатолию было 27 лет. Окончив Добринский лицей, он отслужил в армии, затем участвовал в боевых действиях в Сирии.

Анатолий Кулиш добровольно заключил контракт и отправился защищать интересы России на СВО. Погиб воин в Суджанском районе Курской области.

У военнослужащего остались родители, супруга и сын. Траурная церемония пройдет в сквере Павших борцов в Урюпинске. Похоронят героя в хуторе Попов.