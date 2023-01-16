Сбер и администрация Волгоградской области обсудили планы сотрудничества при реализации ключевых проектов в регионе
Экономика 16.01.2023 19:17
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16.01.2023 19:17
В Волгограде состоялась рабочая встреча председателя Поволжского банка Сбербанка Александра Анащенко и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее участие Сбера в реализации областных цифровых и инвестиционных проектов, а также перспективы государственно-частного партнерства.
Главной темой встречи стало обсуждение планов по дальнейшему участию Сбера в проектах, направленных на цифровизацию отдельных отраслей региона, в том числе здравоохранения и социальной сферы. Напомним, соглашение о сотрудничестве по данному направлению между Сбером и регионом было подписано летом 2022 года в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.
В частности, в рамках данного соглашения в прошлом году началась совместная работа по проекту «Карта жителя», который позволит заменить проездной, банковскую карточку и ряд электронных документов. С его помощью можно расплачиваться в магазинах, записываться в поликлинику, отслеживать оформление электронных документов, на «Карту жителя» также могут начисляться соцвыплаты.
Что касается сферы здравоохранения, то по итогам 2022 года Волгоградская область вошла в число лидеров среди всех регионов юга страны по числу обращений к врачам онлайн через сервис СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера). Телемедицина сегодня востребована как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. На платформе СберЗдоровье пациентам ежедневно помогают врачи 25 специальностей.
Стоит отметить, что телемедицина является одной из технологий другого сервиса цифровой медицины – дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Этот вид мониторинга уже показал свою эффективность в рамках проектов, которые реализуются в лечебных учреждениях по всей стране. В Волгоградской области данный проект в пилотном режиме был реализован совместно с местными органами власти в прошлом году. В Волгограде почти 80 пациентов ГУЗ «Поликлиника №2» с диагнозом «артериальная гипертензия» были подключены к дистанционному мониторингу показателей давления с помощью «умных» тонометров.
За месяцы работы проекта врачи своевременно отреагировали более чем на 600 отклонений показателей давления от нормы. Получая информацию в цифровом виде, при отклонении от нормы медицинский специалист получит сигнал об этом сразу, после чего свяжется с пациентом, даст рекомендации, как снизить артериальное давление, а в экстренной ситуации поможет вызвать скорую.
Еще один проект в сфере здравоохранения был реализован в регионе в прошлом году компанией СберМедИИ: на базе одной из центральных районных больниц проводилось пилотирование аппаратно-программного комплекса мобильной диагностики «Цифровой ФАП», который позволяет повышать эффективность первой медпомощи и диспансеризации в удалённых районах региона.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Сбербанк и Волгоградскую область связывают надёжные партнёрские отношения на протяжении многих лет. Совместно с администрацией региона мы реализуем многие проекты, направленные на улучшение жизни жителей области. Одной из тем нашей встречи стало обсуждение внедрения цифровых проектов, использование современных технологий, которые разработали Сбер и наши партнёры. Мы уже оказываем содействие в цифровизации социальной сферы и здравоохранения региона. Наша совместная работа проходит в конструктивном взаимодействии. Думаю, что и сами жители Волгоградской области в скором времени смогут оценить новые удобные форматы получения ряда услуг».
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в свою очередь, отметил, что Сбербанк принимает активное участие в реализации множества ключевых программ и проектов на территории региона. Основное направление совместной работы — укрепление экономического и инвестиционного потенциала области, совместная работа по цифровой трансформации в Волгоградской области
Участники встречи обсудили также подготовку к празднованию 80-летнего юбилея Сталинградской битвы. Как отметили обе стороны, достойно отметить важную для жителей нашей страны дату – это совместная задача и власти и бизнеса.
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