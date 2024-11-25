Карантин сроком на 60 дней введен в хуторе Бубновском Урюпинского района Волгоградской области из-за бешеного животного, передает V102.RU со ссылкой на постановление главы региона.

Это опасное заболевание было выявлено в домовладении, расположенном на улице Степная. Неблагополучным пунктом, где действуют ограничительные мероприятия, определена территория в радиусе 1900 метров от границ этого домовладения.

- Заболевание выявлено у тёлки, которая контактировала с зараженным бешенством диким животным. Для предотвращения распространения заболевания установлен карантин, сотрудниками ветслужбы выполнены все необходимые мероприятия, - уточнили информагентству в комитете ветеринарии Волгоградской области.

В целях ликвидации очага бешенства определен комплекс мероприятий, которые проведут на неблагоприятной территории. Кроме того, помимо внеплановой иммунизации сельскохозяйственных и домашних животных, специалисты ведут профилактическую работу и с дикими зверями. Так, в окрестностях поселения раскладывают антирабическую приманку с оральной вакциной.

По словам специалистов, это поможет предотвратить распространение заболевания среди лесных и степных обитателей.

Фото из архива V102.RU