Экономика

Бочаров обсудил будущее волгоградского потребительского рынка

Экономика 20.11.2024 12:20
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20.11.2024 12:20


Развитию сферы торговли и услуг в Волгоградской области была посвящена стратегическая сессия, которую провел сегодня, 20 ноября, губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили V102.RU в администрации региона,  обсуждалось создание в регионе современной торговой и логистической инфраструктуры, а также вопрос пополнения этой сферы квалифицированными кадрами.

- Торговля и сфера услуг объективно являются одной из наиболее перспективных и эффективных движущих сил региональной экономики, социальной сферы, в том числе при развитии так называемой новой экономики, — сказал глава региона. 

По его словам, региональный рынок торговли продовольственными и непродовольственными товарами, а также сфера услуг столкнулись с трудностями, связанные с пандемией коронавируса и санкциями, и, как отметил губернатор, приобрели дополнительный опыт, надежность и устойчивость.

Целевые показатели развития потребительского рынка на 10-летнюю перспективу, которые были озвучены еще летом текущего года, предусматривают увеличение до 20% в 2036 году доли сферы торговли и услуг в ВРП за счет привлечения инвестиций. Планируется создать в этой сфере 8 тысяч новых рабочих мест.

- Нашей отдельной задачей было и остается раскрытие в полной мере значительного торгово-экономического потенциала региона с учетом того, что Волгоградская область является ключевым звеном активно развивающегося международного транспортно-логистического коридора «Север-Юг»; находится на пересечении транспортных направлений, связывающих регионы нашей страны с Закавказьем, Средней Азией, странами глобального Юга, — добавил Андрей Бочаров. — Работа ведется с серьезной господдержкой и в целом позволяет увеличивать скорость перемещения товаров, сокращать логистические издержки поставщиков, обеспечивать рост грузопотоков, сдерживать и контролировать рост стоимости производимой продукции и товаров первой необходимости, создавать дополнительные возможности для обеспечения продовольственной безопасности, импортозамещения и импортоопережения, наращивать налогооблагаемую базу, способствовать развитию малого и среднего бизнеса и др».

В настоящее время общая площадь «профессиональных» складских помещений в Волгоградской области достигла порядка 380 тыс. кв.м. — свыше 30% из них возведены в последние годы. Дальнейшие планы предусматривают увеличение таких площадей за счет привлечения инвестиций ведущих российских и местных компаний, маркетплейсов до 530 тыс. кв.м. к 2036 году.

В ходе стратегической сессии участники также обсудили опережающее внедрение в отрасль современных технологий и подготовки соответствующих кадров для выполнения этой задачи.

По данным администрации региона, в Волгоградской области в сфере торговли работают 30 тысяч хозяйствующих субъектов (в том числе свыше 6 тысяч организаций и 23,5 тысячи ИП), где трудятся 59 тысяч человек. Многоформатная инфраструктура включает 19,6 тысячи объектов розничной торговли — стационарных и нестационарных, 28 рынков, 347 ярмарочных площадок, где размещены 22,5 тысячи торговых мест. Сфера торговли вносит существенный вклад в формирование доходной части областного бюджета: за 9 месяцев 2024 года доля увеличилась до 16,6%. 

В сфере общественного питания действуют более 2 тысяч объектов на 74,4 тысячи посадочных мест. При этом количество посадочных мест за последние 3 года увеличилось на 12,5 тысячи мест или 20%. В отрасли работают порядка 9,5 тысячи человек. В сфере бытовых услуг осуществляют деятельность 6,2 тысячи объектов обслуживания населения. Численность занятых — 17 тысяч человек. Специалистов для сферы торговли и услуг в Волгоградской области готовят 5 вузов и 13 учебных заведений среднего профессионального образования.

Фото: администрации Волгоградской области

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