Правительство утвердило для Волгоградской области новые предельные индексы платы за ЖКХ





В правительстве РФ утвердили предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги для каждого региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный документ, для Волгоградской области во втором полугодии 2025 года они составят 12,1%. При этом допустимое отклонение для некоторых муниципальных образований не должно превышать 2,1%. В 2024 году значение этого индекса составляло 9,8%.

В правительстве РФ утвердили предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги для каждого региона. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный документ, для Волгоградской области во втором полугодии 2025 года они составят 12,1%. При этом допустимое отклонение для некоторых муниципальных образований не должно превышать 2,1%. В 2024 году значение этого индекса составляло 9,8%.

Очередная индексация тарифов ЖКХ произойдет с 1 июля 2025 года. В правительстве РФ уже подсчитали, на сколько они повысятся. Например, тарифы на газ вырастут на 10,3%, на электроэнергию – на 12,6%. В среднем индексация составит с 1 июля 11,9%.

Очередная индексация тарифов ЖКХ произойдет с 1 июля 2025 года. В правительстве РФ уже подсчитали, на сколько они повысятся. Например, тарифы на газ вырастут на 10,3%, на электроэнергию – на 12,6%. В среднем индексация составит с 1 июля 11,9%.

Напомним, плата за ЖКХ может меняться именно в рамках предельных индексов. При необходимости регионы могут повысить тарифы и выше этого показателя, но тогда они должны обязательно быть обоснованы и согласованы с антимонопольной службой.

В ФАС РФ уже заявили, что проконтролируют принятие новых тарифов в регионах и проверят достоверность и экономическую обоснованность расходов, учитываемых при формировании ставок.

Фото V102.RU

Напомним, плата за ЖКХ может меняться именно в рамках предельных индексов. При необходимости регионы могут повысить тарифы и выше этого показателя, но тогда они должны обязательно быть обоснованы и согласованы с антимонопольной службой.В ФАС РФ уже заявили, что проконтролируют принятие новых тарифов в регионах и проверят достоверность и экономическую обоснованность расходов, учитываемых при формировании ставок.

Предельный индекс установлен и для других регионов ЮФО. Например, для Астраханской области он составит 10,7%, для Саратовской – 12%, для Ростовской – 10,6, для Крыма – 11,9%.