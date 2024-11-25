Снег накрывает районы Волгоградской области

На трассе Москва-Волгоград начинается метель. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев. Также мокрый снег идет в Клетском районе.
В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград уже готовятся к ликвидации снежных заносов на московской трассе. Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, снег с дождем при колебаниях температуры воздуха в ближайшие сутки ожидается в Ростовской и Волгоградской областях. Также возможен туман со снижением видимости до 200-500 м.
Напомним, как сообщалось, в Волгоградской области введена повышенная готовность дорожных и коммунальных служб в связи с предстоящим ухудшением погодных условий.
По прогнозам Гидрометцентра, уже в конце текущей недели в Волгоградской области температуру упадет до минусовых отметок, также синоптики прогнозируют туман и осадки в виде дождя, дождя со снегом. Глава региона поручил профильным службам подготовиться к погодным сюрпризам.
На фото: снег в Клетском районе Короче, Волгоград t.me