Адвокат Журавеля заявил СМИ о намерении обжаловать приговор





Защитник Никиты Журавеля в суде Андрей Сабинин сообщил СМИ о намерении обжаловать приговор Волгоградского областного суда по уголовному делу о государственной измене. В комментарии ТАСС адвокат заявил, что надеется на более мягкое наказание.

– Обжаловать буду. Хочу просить менее строгого наказания, чем предусмотрено статьей, – цитирует ТАСС Сабинина.

Днем 25 ноября Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к наказанию в виде 13 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима за государственную измену. По совокупности облсудом ему назначено 14 лет строгого режима.

Напомним, что ранее осужденный в Грозном за сожжение Корана Журавель стал фигурантом второго уголовного дела – по ст. 275 УК РФ – после вскрывшихся фактов его сотрудничества со спецслужбами Украины. Согласно выводам УФСБ России по Волгоградской области, находясь на территории Волгоградского региона, Журавель передавал ВСУ секретные данные.