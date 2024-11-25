С журналистом и комментатором Юрием Кушнарёвым простятся 27 ноября









Церемония прощания с легендарным диктором «Волгоград Арены» Юрием Кушнарёвым состоится в Волгограде 27 ноября.





Как сообщили V102.RU коллеги спортивного журналиста, она пройдет по адресу: городской ритуальный комплекс. Зал прощания N 2, ул.Землячки, 74, строение 15 с 10-00 до 11-00 ч.





Напомним, Юрий Кушнарёв скончался сегодня в возрасте 63 лет. Известный теле- и радиоведующий, автор многочисленных интервью с известными спортсменами в последние годы профессионально работал диктором на матчах волгоградских команд — «Ротора», «Динамо-Синары» и «Каустика», вел проекты на волгоградском телевидении. Кроме того, именно Юрий Борисович был голосом «Волгоград Арены», комментируя матчи, в том числе встречу сборных России и Сирии. Последний раз болельщики услышали его голос накануне, 24 ноября, когда «Ротор» встречался с «Нефтехимиком».





Коллеги и болельщики до сих пор не могут поверить в то, что Юрия Борисовича больше нет, выражая слова соболезнования родным и близким Кушнарёва.





- «Волгоград Арена» сегодня осиротела. Спасибо, Драгоценный! Светлая память, - цитата с форума.







- Сколько лет мы с вами. И как будто ушла наша частичка. Вас никто не заменит, ваш голос до сих пор в нашей голове, воспоминаниях, на видео, - пишут болельщики.









Сегодня и коллеги Юрия Кушнарёва вспоминают моменты общения, дружбы с удивительным человеком и профессионалом с большой буквы.





Фото СК «Ротор» VK.com

