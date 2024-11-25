С журналистом и комментатором Юрием Кушнарёвым простятся 27 ноября

Общество 25.11.2024 20:58
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25.11.2024 20:58
Церемония прощания с легендарным диктором «Волгоград Арены» Юрием Кушнарёвым состоится в Волгограде 27 ноября.
Как сообщили V102.RU коллеги спортивного журналиста, она пройдет по адресу: городской ритуальный комплекс. Зал прощания N 2, ул.Землячки, 74, строение 15 с 10-00 до 11-00 ч.
Напомним, Юрий Кушнарёв скончался сегодня в возрасте 63 лет. Известный теле- и радиоведующий, автор многочисленных интервью с известными спортсменами в последние годы профессионально работал диктором на матчах волгоградских команд — «Ротора», «Динамо-Синары» и «Каустика», вел проекты на волгоградском телевидении. Кроме того, именно Юрий Борисович был голосом «Волгоград Арены», комментируя матчи, в том числе встречу сборных России и Сирии. Последний раз болельщики услышали его голос накануне, 24 ноября, когда «Ротор» встречался с «Нефтехимиком».
Коллеги и болельщики до сих пор не могут поверить в то, что Юрия Борисовича больше нет, выражая слова соболезнования родным и близким Кушнарёва.
- «Волгоград Арена» сегодня осиротела. Спасибо, Драгоценный! Светлая память, - цитата с форума.
- Сколько лет мы с вами. И как будто ушла наша частичка. Вас никто не заменит, ваш голос до сих пор в нашей голове, воспоминаниях, на видео, - пишут болельщики.
Сегодня и коллеги Юрия Кушнарёва вспоминают моменты общения, дружбы с удивительным человеком и профессионалом с большой буквы.
Фото СК «Ротор» VK.com
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