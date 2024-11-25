Общество 25.11.2024 18:29
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25.11.2024 18:29
Сотрудники муниципальной службы спасения экстренно доставили в Волгоград жителя острова Сарпинский. Срочная помощь потребовалась мужчине в связи с подозрением на инсульт, передает V102.RU.
67-летний мужчина дома почувствовал колющие боли в груди, головокружение и онемение левой части тела, после чего вызвал медиков. Местный фельдшер сразу понял, что пенсионеру требуется срочная госпитализация, о чем и сообщил коллегам по линии «03».
Муниципальная служба спасения оказала помощь медикам в экстренной транспортировке больного. В кратчайший срок спасателям удалось переправить пациента с острова по Волге, после чего он был передан скорой помощи.
Благодаря слаженной работе спасателей и врачей, волгоградцу сейчас ничего не угрожает – он находится в стационаре под наблюдением.
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