







Сотрудники муниципальной службы спасения экстренно доставили в Волгоград жителя острова Сарпинский. Срочная помощь потребовалась мужчине в связи с подозрением на инсульт, передает V102.RU.





67-летний мужчина дома почувствовал колющие боли в груди, головокружение и онемение левой части тела, после чего вызвал медиков. Местный фельдшер сразу понял, что пенсионеру требуется срочная госпитализация, о чем и сообщил коллегам по линии «03».





Муниципальная служба спасения оказала помощь медикам в экстренной транспортировке больного. В кратчайший срок спасателям удалось переправить пациента с острова по Волге, после чего он был передан скорой помощи.





Благодаря слаженной работе спасателей и врачей, волгоградцу сейчас ничего не угрожает – он находится в стационаре под наблюдением.