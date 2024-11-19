Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса

Экономика 19.11.2024 15:26 Реклама
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19.11.2024 15:26 Реклама
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного приложения для бизнес-клиентов Уралсиб Бизнес Онлайн, дополнив его функционал целым рядом полезных опций.
В2В переводы в Системе быстрых платежей (СБП). Доступны в мобильном-банке на платформе Android в рублях с расчетных счетов клиентов круглосуточно. Для совершения перевода плательщик и получатель должны быть подключены к СБП. Для перевода средств получатель предоставляет плательщику платежную ссылку или QR-код любым удобным способом, плательщик считывает QR-код или переходит по платежной ссылке и производит оплату. Перевод на счет получателя зачисляется моментально.
Отложенный платеж. Может использоваться как для уплаты Единого налогового платежа (ЕНП), так и для платежей контрагентам – юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Платежи в рублях можно осуществлять будущей датой в любой из восьми следующих календарных дней. Сформируйте и подпишите платежное поручение в Уралсиб Бизнес Онлайн, выбрав дату исполнения и платеж будет автоматически исполнен в указанный срок.
Предодобренное кредитное предложение от банка на главном экране приложения. Клиент непосредственно в мобильном приложении может ознакомиться с подробными условиями кредитования, заполнить заявку на кредит, пройти все этапы оформления и получить средства на счет онлайн.
Автозаполнение паролей. Пользователям больше не нужно вводить код из поступившего от банка СМС или push-уведомления для подтверждения операции, приложение автоматически подставит код в соответствующее поле.
Push-уведомления, информирующие о событиях в чате с банком. При общении с банком в чате мобильного приложения, клиент получит пуш-уведомление о новом сообщении банка даже при закрытом приложении. При клике на пуш-чат откроется, и клиент продолжит общение с менеджером.
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
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