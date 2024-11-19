



На содержание главы Волгограда в 2025 году будет потрачено 3 миллиона 674 тысячи рублей. Такие данные содержатся в проекте бюджета города-героя на будущий год, сообщает V102.RU со ссылкой на проект финансового документа, который перед принятием обсудят на публичных слушаниях, назначенных на 25 ноября. На содержание главы Волгограда в 2025 году будет потрачено 3 миллиона 674 тысячи рублей. Такие данные содержатся в проекте бюджета города-героя на будущий год, сообщает V102.RU со ссылкой на проект финансового документа, который перед принятием обсудят на публичных слушаниях, назначенных на 25 ноября.

На обеспечение деятельности Волгоградской гордумы в будущем году израсходуют 98 миллионов 688 тысячи рублей. Но это еще не все расходы. В частности, на проведение торжественных, протокольных и иных официальных мероприятий городской думы предусмотрено еще около 5 миллионов рублей, на закупку товаров и услуг – столько же. Помощники депутатов гордумы обойдутся бюджету еще в 16 миллионов 146 тысяч рублей. На обеспечение деятельности Волгоградской гордумы в будущем году израсходуют 98 миллионов 688 тысячи рублей. Но это еще не все расходы. В частности, на проведение торжественных, протокольных и иных официальных мероприятий городской думы предусмотрено еще около 5 миллионов рублей, на закупку товаров и услуг – столько же. Помощники депутатов гордумы обойдутся бюджету еще в 16 миллионов 146 тысяч рублей.

На администрацию города планируется потратить в будущем году около 570 миллионов. И это, не включая непрограммных трат, объем которых оценивается в 963 миллиона рублей. В эту сумму входят закупка товаров, проведение официальных мероприятий, расходы на деятельность муниципальных учреждений, выплаты персоналу таких учреждений и т.д. На администрацию города планируется потратить в будущем году около 570 миллионов. И это, не включая непрограммных трат, объем которых оценивается в 963 миллиона рублей. В эту сумму входят закупка товаров, проведение официальных мероприятий, расходы на деятельность муниципальных учреждений, выплаты персоналу таких учреждений и т.д.

Контрольно-счетная палата Волгограда обойдется бюджету еще в 45 миллионов 188 тысячи рублей. Контрольно-счетная палата Волгограда обойдется бюджету еще в 45 миллионов 188 тысячи рублей.

Самая затратная статья расходов будущего бюджета города-миллионника – это траты на национальную экономику – более 10 миллиардов рублей. Сюда входят затраты на благоустройство, субсидии муниципальным учреждениям и т.д. На функционирование транспорта и развитие улично-дорожной сети выделят 4,5 миллиарда рублей, а на ЖКХ – более 7,1 миллиарда. Самая затратная статья расходов будущего бюджета города-миллионника – это траты на национальную экономику – более 10 миллиардов рублей. Сюда входят затраты на благоустройство, субсидии муниципальным учреждениям и т.д. На функционирование транспорта и развитие улично-дорожной сети выделят 4,5 миллиарда рублей, а на ЖКХ – более 7,1 миллиарда.

В целом на будущий год финансисты прогнозируют общий объем доходов бюджета Волгограда в сумме 37667810,1 тыс. рублей. Столько же планируется и потратить. Как итог – бюджет 2025 года будет бездефицитным. В целом на будущий год финансисты прогнозируют общий объем доходов бюджета Волгограда в сумме 37667810,1 тыс. рублей. Столько же планируется и потратить. Как итог – бюджет 2025 года будет бездефицитным.



