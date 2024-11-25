Водителей предупредили о снижении видимости из-за тумана и снега в Волгоградской области





Дорожники приготовились к борьбе с непогодой на подведомственных трассах в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, в ближайшие сутки в регионе ожидается мокрый снег с дождем при постоянных колебаниях температуры воздуха. Также ситуацию на дорогах усложнит туман со снижением видимости до 200-500 метров.

– Дорожные предприятия продолжают круглосуточное дежурство на федеральных трассах. Количество техники регулируется согласно дорожной обстановке. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль сети федеральных автодорог, – пояснили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывают водителей учитывать погодные условия при планировании поездок, выбирать соответствующий обстановке режим движения, соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными в пути, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассах в Волгоградской области необходимо звонить по телефону 8 (8442) 968625.