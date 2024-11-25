Волгоградцы увидят слабый звездопад в конце ноября





Волгоградцы, как и жители других регионов, в конце ноября смогут наблюдать метеорные потоки, или звездопады. Пик будто падающих с ночного небосклона метеоров ожидается 28 ноября, передает V102.RU.





Отличие ноябрьского звездопада от других аналогичных явлений заключается в том, что траектории движения небесных тел ожидаются не таким ярким. Также падающие метеоры не будут многочисленными – не более трех за час.





Благодаря новолунию, это астрономическое явление можно будет наблюдать даже невооруженным взглядом, однако при условии яркой погоды.





Ноябрьский звездопад продлится ориентировочно до 6 декабря.







Фото V102.RU (архив)

