Общество

Волгоградцы поставили рекорд посещаемости на «Балу хризантем»

Общество 25.11.2024 19:05
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25.11.2024 19:05


Жители Волгоградской области поставили рекорд посещаемости на «Балу хризантем» в региональном ботаническом саду. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, более 16 тысяч волгоградцев и гостей региона посетили выставку удивительных цветов. Это - рекорд  за все время проведения цветочных балов. В этом году жители региона смогли увидеть более 120 сортов хризантем самых разных оттенков.

Напомним, выставка открылась 9 ноября и изначально должна была продлиться неделю. Однако из-за большого количества желающих побывать в оранжерее ботанического сада и просьб волгоградцев ее работу продлили еще на неделю. Бал закрылся сегодня, 25 ноября.
Фото: Облокомприроды t.me
  

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