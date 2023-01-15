На федеральной трассе в Волгоградской области иномарка сбила лошадь

Происшествия 15.01.2023 09:39
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15.01.2023 09:39
Во Фроловском районе автомобиль врезался в перебегавшую дорогу лошадь. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в семь часов утра на 846 км ФАД Р-22 "Каспий" «Тамбов-Волгоград-Астрахань».
За рулем автомобиля «Хендэ», который сбил животное, находился 47-летний водитель. Мужчина и его 44-летняя пассажирка самостоятельно обратились в больницу за медицинской помощью.
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