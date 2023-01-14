Под Волгоградом водитель легковушки чудом выжил, угодив под «КАМАЗ»

Происшествия 14.01.2023 12:30
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14.01.2023 12:30
Авария с участием легковушки и автомобиля «КАМАЗ - 5320» произошла в Волжском. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, виновником аварии стал 65-летний водитель «Лады Гранты», который допустил занос машины.
ДТП произошло в районе строения №3 по улице Паромной, где легковушка выскочила на встречную полосу и угодила под грузовик.
В результате ДТП водитель автомашины «Лада» с травмой был госпитализирован в медицинское учреждение.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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