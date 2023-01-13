Нападение собак на жителя Волжского попало на видео

В городском округе Волжский Волгоградской области стая бездомных собак набросилась на молодого человека. Как сообщает ИА «Высота 102», момент попал на видеокамеры компании Powernet, установленной около дома № 65 по ул. Советской. Парня атаковали несколько окруживших его собак. Но молодой человек не растерялся и сумел отбиться ногами от стаи.

В социальных сетях увиденное вызвало шквал откликов. Большая часть комментаторов высказалась на жесткие и даже жестокие меры по отношению к бездомным животным. Кроме того, на форуме они выражали агрессию и к немногочисленным защитникам бродячих собак, которые рискнули высказать отличное от большинства мнение.

Видео: POWERNET / vk.com