Происшествия

Нападение собак на жителя Волжского попало на видео

Происшествия 13.01.2023 09:59
0
13.01.2023 09:59



В городском округе Волжский Волгоградской области  стая бездомных собак набросилась на молодого человека. Как сообщает ИА «Высота 102», момент попал на видеокамеры компании Powernet, установленной около дома № 65 по ул. Советской. Парня атаковали несколько окруживших его собак. Но молодой человек не растерялся и сумел отбиться ногами от стаи. 

В социальных сетях увиденное вызвало шквал откликов. Большая часть комментаторов высказалась на жесткие и даже жестокие меры по отношению к бездомным животным. Кроме того, на форуме они выражали агрессию и к немногочисленным защитникам бродячих собак, которые рискнули высказать отличное от большинства мнение. 

Видео: POWERNET / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
13.01.2023 11:34
Происшествия 13.01.2023 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2023 10:38
Происшествия 13.01.2023 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2023 07:45
Происшествия 13.01.2023 07:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2023 19:18
Происшествия 12.01.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2023 15:42
Происшествия 12.01.2023 15:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2023 13:20
Происшествия 12.01.2023 13:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2023 11:40
Происшествия 12.01.2023 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2023 10:58
Происшествия 12.01.2023 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2023 10:20
Происшествия 12.01.2023 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2023 09:44
Происшествия 12.01.2023 09:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2023 09:13
Происшествия 12.01.2023 09:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.01.2023 08:42
Происшествия 12.01.2023 08:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.01.2023 12:53
Происшествия 11.01.2023 12:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.01.2023 09:54
Происшествия 11.01.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.01.2023 09:23
Происшествия 11.01.2023 09:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:34
Волгоградка украла с чужой карты 78 тысяч на таблетки от головыСмотреть фотографии
11:33
Перед Рождеством пропал волгоградец с провалами в памятиСмотреть фотографии
10:38
На севере Волгограда устраняют коммунальную авариюСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области мать нашла в ванной мертвого сынаСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области начались первые выплаты единого пособия для семей с детьмиСмотреть фотографии
09:59
Нападение собак на жителя Волжского попало на видеоСмотреть фотографии
09:49
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотекеСмотреть фотографии
09:35
«Ехал из Пензы»: в Волгоградской области поймали водителя с «виртуальными» правамиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
«Приходили из прокуратуры»: в Волгограде коммунальщиков заставили растопить ледяную пещеру в подъездеСмотреть фотографии
07:45
Никто ничего не замечал: в квартире спустя месяц нашли мумифицированное тело волгоградкиСмотреть фотографии
23:33
Глава СК затребовал доклад о ДТП с автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:19
«Золотое сердце» из тропиков расцветает по ночам под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:40
Материалы о сливе нефтешлама на почву в Волгограде переданы в полициюСмотреть фотографии
20:17
Волгоградский цирк расширят ради комфорта животныхСмотреть фотографии
19:58
В Волгограде наградили 27 сотрудников прокуратурыСмотреть фотографии
19:18
Под Волгоградом директор компании внезапно умер на рабочем местеСмотреть фотографии
18:42
В Волгограде началась подготовка к параду в честь Сталинградской победыСмотреть фотографии
18:15
Участники СВО на видео поддержали переименование Волгограда в СталинградСмотреть фотографии
17:53
В Волгограде оборудуют 8 купелей для крещенских купанийСмотреть фотографии
17:49
В Волгограде на ярмарке насмерть замерз неизвестный мужчинаСмотреть фотографии
17:10
Новогодние видео и фото: волгоградцы активнее, чем в прошлом году, поздравляли родных онлайнСмотреть фотографии
17:06
Размороженные трубы в девятиэтажке в центре Волгограда отогревают паяльными лампамиСмотреть фотографии
16:45
«Вот потеплеет и будем делать»: волгоградцы жалуются на холод в квартирахСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде ограничат движение на участке улицы Рокоссовского 13 январяСмотреть фотографии
16:21
Волгоградские аграрии получили рекомендации для весенних полевых работСмотреть фотографии
16:06
Треш-стримеры сняли издевательства над волгоградцами на видеоСмотреть фотографии
15:42
Ущерб на 10 миллионов: в Волгограде сгорел ангар с бытовой техникойСмотреть фотографии
14:01
Под Волгоградом 19-летний безденежный шопоголик обокрал WildberriesСмотреть фотографии
13:48
Под Волгоградом женщина размозжила голову пенсионерки молоткомСмотреть фотографии
13:44
Пьяная камышанка избила лежачую пенсионерку сковородойСмотреть фотографии
 