Происшествия

Под Волгоградом директор компании внезапно умер на рабочем месте

Происшествия 12.01.2023 19:18
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12.01.2023 19:18


В городе Волжском Волгоградской области внезапно скончался 63-летний руководитель коммерческой организации. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел на территории промышленной базы, расположенной на улице Александрова, 65б, где фирма арендует помещение. 

— 11 января на территории ООО «Волгопромтранс» на рабочем месте скоропостижно скончался технический директор, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах региона. – Предположительно, причиной внезапной смерти стало одно из хронических заболеваний, которыми он страдал при жизни. 

В администрации предприятия журналисту ИА «Высота 102» смерть одного из директоров подтвердили, однако от подробного общения предпочли воздержаться. 

Согласно данным из открытых источников, компания ООО «Волгопромтранс» занимается производством резинотехнических изделий и полипропиленовой упаковки.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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