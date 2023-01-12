Под Волгоградом директор компании внезапно умер на рабочем месте

В городе Волжском Волгоградской области внезапно скончался 63-летний руководитель коммерческой организации. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел на территории промышленной базы, расположенной на улице Александрова, 65б, где фирма арендует помещение.

— 11 января на территории ООО «Волгопромтранс» на рабочем месте скоропостижно скончался технический директор, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах региона. – Предположительно, причиной внезапной смерти стало одно из хронических заболеваний, которыми он страдал при жизни.

В администрации предприятия журналисту ИА «Высота 102» смерть одного из директоров подтвердили, однако от подробного общения предпочли воздержаться.

Согласно данным из открытых источников, компания ООО «Волгопромтранс» занимается производством резинотехнических изделий и полипропиленовой упаковки.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»