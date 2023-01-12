На участке трассы Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области устраняют последствия ДТП с участием рейсового автобуса, фуры и цистерны. Дорожный инцидент произошел на 762 километре федеральной трассы в ночь с 11 на 12 января.





— В настоящее время затора для движения транспортных средств на трассе Р-22 в Михайловском районе на данном участке автодороги нет, — пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительны данным экстренных служб, в результате аварии пострадали девять человек, двое находятся в реанимации. Известно, что фура следовала из Беларуси.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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